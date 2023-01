Strømmen tilbake i Pakistan

NTB

Strømforsyningen er tilbake i Pakistan, ett døgn etter at landet var rammet av det største strømbruddet på flere måneder, opplyser myndighetene.

Tirsdag morgen sa innbyggere i landets større byer at de hadde fått strømmen tilbake, men i noen deler av landet var den ennå ikke tilbake.

En høytstående tjenestemann sa mandag morgen til Reuters at alle de 1.112 understasjonene i landet er koblet opp igjen og at strømforsyningen snarlig vil være på plass over hele landet.

Litt senere uttalte landets energiminister seg også. Han sa da at det kan ta opptil 48 timer før blant annet kullkraftverk er koblet på igjen nettet.

Strømbruddet rammet hele Pakistan mandag morgen. Det var det andre store strømbruddet siden oktober.