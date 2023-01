EUs utenrikssjef: Tyskland blokkerer ikke eksport av Leopard 2-stridsvogner

NTB

Tyskland blokkerer ikke for eksport av Leopard 2-stridsvogner, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Borrells uttalelse kom etter et utenriksministermøte i EU mandag. Flere land, blant dem Polen, har presset på for at Tyskland skal gi tillatelse til å sende slike stridsvogner til Ukraina.

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock sa i et intervju søndag at Tyskland ikke vil hindre Polen i å sende de tyskproduserte stridsvognene til Ukraina. Ifølge Borrell gjentok Baerbock budskapet på utenriksministermøtet.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki har varslet at Polen formelt vil be Tyskland om lov til å levere Leopard-stridsvogner til Ukraina. Det er uklart hvor lang tid behandlingen av en slik søknad vil ta.

EUs utenriksministre ble på møtet enige om å øke den militære støtten til Ukraina med 500 millioner euro, ifølge AFP og Reuters.