En gruppe venner deltok på minnestund i Beijing – så forsvant de, en etter en

Da vennegjengen sakte men sikkert ble borte, til en 26 år gammel kvinne til slutt satt igjen alene, tok hun fram kamera.

Det var sent i desember, og en 26 år gammel kvinne sitter foran et kamera i hjemmet sitt i Kina.

«Fire av mine venner er borte, og jeg har bedt folk jeg stoler på om å publisere denne videoen øyeblikket jeg også blir meldt savnet. Med andre ord, når du ser denne videoen så er jeg allerede tatt av politiet».

CNN har fått tilgang til videoen, og har vært i kontakt med flere som står kvinnen nær.

Den 26 år gamle kvinnen er redaktør ved et mediehus, og er en av åtte personer tilhørende samme vennegjeng som er blitt anholdt av politiet i Kina. Gruppen, de fleste av dem unge prominente kvinner, deltok på en minnestund i Kinas hovedstad Beijing 27. november. Kort tid etter forsvant de, en etter en. Årsaken skal være minnestunden de deltok på.

Mintes brannofre

Det var sent 27. november at folk samlet seg langs Liangma-elven i Beijing til minne for de minst 10 menneskene som mistet livet da en corona-stengt boligblokk i byen Urumqi plutselig tok fyr 24. november. Brannmannskaper skal ha blitt forsinket til stedet grunnet veisperringer satt opp i sammenheng med coronavirus-nedstengningen.

Mange av deltakerne ved minnestunden løftet hvite blanke A4-ark i luften. Arkene symboliserer alle kritiske nyhetsartikler og uttalelser på sosiale medier som har forsvunnet i dragsuget av kinesisk sensur. Samtlige av dem stilte seg kritiske til Kinas håndtering av coronaviruset.

Den 26 år gamle redaktøren og hennes venner var til stede uten å demonstrere, men for å vise sin støtte til kjente og kjære av de omkomne i branntragedien. I videoen forteller hun at hun hadde tatt med seg blomster til minne om ofrene. En av vennene, en sosiologistudent som hadde deltatt som frivillig under Shanghais nedstengning, hadde også med seg blomster. Sammen gikk de langs elvebredden med seks andre venner; journalister, en lærer og en forfatter.

De forlot minnestunden før den var omme, og kjøpte seg nattmat på vei hjem. I dagene som fulgte skulle samtlige få hverdagen snudd på hodet, da de sakte men sikkert forsvant.

Ifølge CNN skal de ha blitt anholdt av politiet, hvor de skal ha brukt deres mobilaktivitet til å lokalisere dem. Det begynte 18. desember.

Veisperringer satt opp i sammenheng med covid-nedstengninger resulterte i at brannmannskaper nådde fram til den brennende bygningen alt for sent. Les mer Lukk

«Vi fulgte reglene, så hvorfor blir vi utsatt for dette?»

Fire venninner, samt deres kjærester, var de første til å bli tatt, og de ble anholdt av politiet i flere dager. Den 26 år gamle redaktøren var fullt klar over at hennes sikkerhet sto på spill, og hun bestemte seg til slutt for å forlate leiligheten sin i Beijing og reise hjem til barndomshjemmet sitt.

Herfra spilte hun inn en video, i tilfelle hun aldri skulle slippe ut igjen.

«Vi fulgte reglene, og vi forårsaket aldri noe form for uro. Hvorfor blir vi utsatt for dette? Hvordan kan de bare ta oss sånn helt uten videre?» skal hun fortvilt ha sagt i videoen.

23. desember dukket politiet opp på dørstokken og 26-åringen ble anholdt. Få dager senere ble venninnen, sosiologistudenten, også anholdt. Dermed var syv av åtte bak lås og slå.

En venn begynte umiddelbart å febrilsk sette sammen og koordinere et forsvarsteam for de unge kvinnene, men tidligere i januar ble også denne personen anholdt.

To av de anholdte skal ha blitt løslatt torsdag og fredag, rett før Kinesisk nyttår, bekrefter advokaten til den ene kvinnen overfor CNN. Advokaten ønsker ikke å uttale seg om hva klienten har vært gjennom, eller hvorvidt det foreligger en siktelse i saken.

Det vites ikke hvor de resterende seks er, eller om de er løslatt.

Men hvorfor ble de anholdt?

Folk holder opp blanke ark som skal symbolisere alle nyhetsartiklene og innleggene på sosiale medier som blir fjernet fra kinesisk internett. Les mer Lukk

«A4-revolusjonen»

– «A4-revolusjonen har oppriktig sjokkert kinesiske myndigheter og de er svært opptatt av å finne ut av hvem som står bak dette, sier lovgiver Teng Biao til CNN. Teng er en anerkjent forkjemper for menneskerettigheter i Kina, og har fulgt nøye med på demonstrasjonene som har fått kallenavnet «A4-revolusjonen» etter de blanke arkene demonstrantene løfter i været.

Teng mistenker at politiet tror at kvinnene, som er prominente innen journalistikk og i den akademiske verden i Kina, har hatt sentrale roller i organiseringen av demonstrasjonene. Han befinner seg nå i Chicago i USA, men har selv opplevd å bli anholdt av kinesiske myndigheter grunnet hans menneskerettighetsarbeid.

Det vites ikke hva som vil skje med den anholdte vennegjengen, men ifølge kinesisk lov har de kun lov til å anholde en person i 37 dager. Dersom de ikke tar ut en siktelse innen den tid, skal vedkommende løslates.

To av vennene skal formelt være siktet for å ha «skapt problemer og oppfordre til uro». Dersom de blir funnet skyldig risikerer de fem års fengsel. Det vites ikke om den 26 år gamle redaktøren er siktet for noe. I videoen kom hun med en siste bønn til alle som ser den.

«Ikke la oss forsvinne uten at dere får klarhet i hva som har skjedd. Ikke la oss bli tatt og dømt uten bevis på at vi har gjort noe galt».

Det var kvinnens siste ord, og siden har det vært stille.