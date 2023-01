Spotify sier opp 6 prosent av sine ansatte

NTB

Nedbemanningen i teknologibransjen fortsetter. Den svenske musikkstrømmetjenesten Spotify varsler at de skal kutte 6 prosent av arbeidsstokken.

Rundt 600 personer vil dermed miste jobben i selskapet.

– I et forsøk på å øke effektiviteten, kontrollere kostnadene og fremskynde beslutningsprosessen har jeg bestemt meg for å omstrukturere organisasjonen vår, skriver Spotify-direktør Daniel Ek i en pressemelding mandag.

Kuttene kommer som følge av at selskapet har vært «for ambisiøse med å investere», ifølge Ek.

E24 skriver at Spotify satset stort på podkast for få år siden. Ifølge Bloomberg brukte selskapet over en milliard dollar på blant annet rettigheter og programvare i forbindelse med satsingen.

Den siste tiden har flere store teknologiselskaper varslet masseoppsigelser. I forrige uke ble det kjent at både teknologigiganten Microsoft og Googles morselskap Alphabet skal si opp et betydelig antall ansatte.

I tillegg sa netthandelselskapet Amazon opp 18.000 ansatte tidligere i januar.