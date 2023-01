EU med nye sanksjoner mot Iran

NTB

EUs utenriksministre har blitt enige om å innføre nye sanksjoner mot Iran. Nå plasseres ytterligere 37 iranske tjenestemenn og selskap på svartelista.

Sanksjonspakken mot Iran er den fjerde fra EU, og ble vedtatt på utenriksministermøte i Brussel mandag.

Dermed vil 37 iranske tjenestemenn og selskap få eiendelene sine i Europa fryst samt et visumforbud som følge av det iranske regimets blodige angrep på demonstranter.

– EU fordømmer på det sterkeste den brutale og uforholdsmessige bruken av makt fra iranske myndigheter mot fredelige demonstranter, skriver Sveriges presidentskap i EU på Twitter.

EU har allerede innført sanksjoner mot over 60 iranske tjenestemenn og selskap, inkludert det omstridte «moralpolitiet», sjefer for Revolusjonsgarden og statlige medier.

EU-parlamentet har bedt unionen om å sette Revolusjonsgarden på listen over terroraktører, men det har foreløpig ikke skjedd. Leder for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, sa imidlertid forrige uke at hun ville støtte en slik beslutning.

Iran har advart EU mot å sette et terrorstempel, og EUs utenrikssjef Josep Borrell har insistert på at det må foreligge en juridisk avgjørelse i et EU-medlemsland først.

Iran har vært preget av store demonstrasjoner mot regimet siden 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i september. 22-åringen ble pågrepet for ikke å ha dekket til håret i henhold til koranens forskrifter.