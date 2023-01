Japans statsminister lover et mer barnevennlig samfunn – vil sikre befolkningsvekst

NTB

Japanere får stadig færre barn. Nå lover statsminister Fumio Kishida raske tiltak for å snu utviklingen. – Det er nå eller aldri, sier han.

Da Kishida talte under åpningen av nasjonalforsamlingen i Tokyo mandag, var det to temaer som opptok ham: Forsvarspolitikken og det at fødselsraten har sunket 14 år på rad.

– Landet vårt er på randen av å kunne opprettholde sine samfunnsmessige funksjoner. Det er nå eller aldri når det gjelder politikken som handler om fødsler og oppvekst. Det er rett og slett et tema som ikke kan vente lenger, sa Kishida.

Han lovet å doble budsjettet på dette området innen juni. Han vil også opprette en egen etat som skal få ansvaret for tiltak som skal bidra til at japanerne får flere barn.

Japan har nå drøyt 125 millioner innbyggere. Prognoser viser at befokningen kommer til å synke til 86,7 millioner innen 2060.