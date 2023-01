Omdiskutert flytting av truede arter

Forskere flytter Tristrams stormsvaler på Hawaiis Tern Island til en ny øy på Hawaii. Fuglene er truet av klimaendringene, og flyttingen er et forsøk på å redde arten. Foto: Pacific Rim Conservation via AP / NTB

NTB

Å flytte arter til nye områder er ikke risikofritt, men nå går flere forskere inn for det. De mener det er nødvendig for å redde mange dyr og planter.

Tiltak med å flytte en truet art til en annen øy, land eller kontinent for å bevare arten er svært kontroversielt i forskermiljøet. Men nå vinner strategien stadig større aksept – fordi det kan være en siste utvei for å redde en art.

I et desperat forsøk på å redde en sjøfuglart på Hawaii fra stigende havvann, flytter nå forskere fugleunger til en ny øy hundrevis av kilometer unna. Lignende flyttinger er blitt foreslått for andre fugler, øgler, sommerfugler – og blomster.

Farene ved å flytte både dyr og planter er godt kjent. Fremmede organismer kan, på grunn av mangel på naturlige fiender, fortrenge andre arter og naturtyper når de kommer til et nytt levested. De kan redusere det stedegne naturmangfoldet og bringe med seg sykdommer og parasitter.

Kan ødelegge

I USA har asiatisk karpe spredt seg gjennom elver og bekker over hele landet og truer med å ødelegge det opprinnelige økosystemet. Stær fra Europa ødelegger avlinger og fordriver sangfugler. Sebramuslinger fra Eurasia, som har usedvanlig stor spredningsevne, desimerer innfødte bestander. Kudzu-vinstokker fra Japan som er blitt plantet for å stabilisere jordsmonnet har spredt seg til dusinvis av stater hvor de kveler andre planter.

I Norge er mink, lakseparasitten Gyrodactylus salaris, sitkagran, amerikansk hummer, kongekrabbe, kanadagås, signalkreps, vasspest, hagelupin og kjempebjørnekjeks eksempler på fremmede arter som har klart å etablere seg og som medfører negative effekter på naturmangfoldet. Norge har en egen tiltaksplan for bekjempelse av fremmede skadelige organismer.

I EU er samfunnskostnadene av invaderende fremmede arter beregnet til minst 12 milliarder euro per år, og EU vedtok i 2014 en forordning for bekjempelse av invaderende fremmede arter.

Kan være redningen

Men for sjøfuglen Tristrams stormsvale på det nordøstlige Hawaiis Tern Island kan flytting av rundt 40 unger til kunstige huler mer enn 805 kilometer unna gi nytt håp for arten. Disse stormsvalene står i fare for utryddelse.

Tern Island, som ligger bare 1,8 meter over havet, vaskes bort av havstigning, fastslår biolog Eric VanderWerf fra den ideelle organisasjonen Pacific Rim Conservation.

Havet har ikke steget raskere på minst 3000 år, ifølge FNs klimapanel.

– Klimaendringer fører til et større behov for å flytte arter. For å redde stormsvaler, må vi gå til handling før bestanden reduseres dramatisk, sier VanderWerf.

Joe Bidens administrasjon har varslet endringer i det amerikanske lovverket for beskyttelse av truede arter, som trolig vil gjøre det lettere å flytte noen av de mest utsatte artene til steder der de ikke tidligere har vært registrert.

Amerikanske eksperter og forskere ser derfor nå på muligheten for å flytte arter som hjort, sommerfugler, øgler – og ørkenblomster.

Kritikerne frykter at flytting av arter kan føre til økologiske uønskede konsekvenser, som at de fremmede artene fordriver eksisterende populasjoner.

Må endre tankegangen

– Det nye lovforslaget, som trolig skal sluttføres i sommer, reflekterer et fundamentalt skifte i måten vi tenker på artsbeskyttelse og bevaring, mener biolog Jason McLachlan, som jobber ved University of Notre Dame.

McLachlan peker på at økende temperaturer har konsekvenser for mange arter.

– Vi blir tvunget til å revurdere tankegangen vår – selv om det er ubehagelig. Kan vi si at en art er ok og en annen ikke er det, spør han.

Forsker Mark Schwartz ved University of California, forteller at han i utgangspunktet var skeptisk til ideen om å flytte arter for bevaring da biologer begynte å diskutere det for en god del år siden. Men i dag ser han at mange arter står i fare for å utryddes.

– Det å ikke gjøre noe kan bli en kostbar feil, mener han.

James Watson, naturvernforsker ved University of Queensland i Australia, mener at svært mange arter må flyttes hvis man skal hindre utryddelse.

– Blant annet de stadig mer alvorlige, klimadrevne skogbranner har tvunget fram spørsmålet om flytting, mener han. Han viser til at enkelte, enorme skogbranner trolig alt har ødelagt de siste habitatene for enkelte arter.

– Vi har allerede spilt russisk rulett med klimaet. Vi kan like gjerne ta litt mer risiko, mener han.