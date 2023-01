Britiske kullkraftverk satt i beredskap

NTB

Tre britiske kullkraftverk har fått ordre om å fyre opp i tilfelle de trengs for å sikre energiforsyningen idet en kuldebølge brer seg over landet.

Ordren omfatter tre kullkraftverk og er gitt i lys av prognoser som går ut på at elektrisitetsforsyningen blir knappere enn normal mandag, står det i en uttalelse fra nettoperatøren National Grid Electricity System Operator.

I tillegg åpner selskapet mandag en ny ordning som det hevder skal gi mer fleksibilitet i energiforsyningen. Ordningen innebærer rabatt til husholdninger med smarte strømmålere hvis de reduserer elektrisitetsbruken. Dette tiltaket skal vare til mars. 26 strømleverandører er omfattet av ordningen, som til nå kun har blitt brukt i tester, melder det britiske nyhetsbyrået PA.

Operatøren legger til at kunngjøringen ikke må tolkes som noe tegn på at strømforsyningen står i fare. Selskapet uttaler at «folk bør ikke være bekymret».

– Dette er forsiktighetstiltak som skal opprettholde en buffer med nødvendig reservekapasitet, uttaler National Grid.