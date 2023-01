Politiet i Los Angeles bekrefter at søket etter masseskytteren er avsluttet

Politiet ved åstedet i Monterey Park. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

NTB

Søndag pågikk en politiaksjon mot en bil i Los Angeles, som er knyttet til masseskytingen lørdag kveld. En død person er funnet i bilen, ifølge flere medier.

Flere politibiler omringet bilen i forstaden Torrance søndag morgen lokal tid, og det ble avfyrt skudd, skriver Los Angeles Times. Dronebilder viser en hvit varebil som er omringet av minst ti politibiler.

En død person ble funnet i bilen, og politiet tror det kan være den mistenkte mannen, meldte TV-stasjonen KABC i 13-tiden lokal tid. 13.32 lokal tid skriver politiets spesialstyrker at søket er avsluttet, men man venter fortsatt på bekreftelse av at det er funnet en død mann der.

Politiet beskriver den antatte gjerningsmannen som en mann av østasiatisk opprinnelse mellom 30 og 50 år gammel.

Det var i 22.20-tiden lørdag kveld lokal tid at en mann skjøt rundt seg i et festlokale i forstaden Monterey Park. Ifølge kildene til Los Angeles Times var han væpnet med et automatvåpen.

Mange mennesker var samlet i lokalet for å feire kinesisk nyttår. Fem kvinner og fem menn ble drept. I tillegg ble ti andre såret, og tilstanden er kritisk for flere.

Rundt 20 minutter senere gikk en mann inn i et annet festlokale i nabobyen Alhambra. Der oppsto det tumulter der han ble fratatt våpenet, og han skal så ha rømt.

Politiet jobber fortsatt med å se om disse hendelsene kan kobles sammen.