Ytterligere seks dokumenter funnet hos Biden

NTB

Ytterligere seks dokumenter med påtegnelsen klassifisert er funnet hjemme hos president Joe Biden, opplyser advokaten hans.

Det var under gjennomsøking av hjemmet til Biden i Delaware at de seks dokumentene ble funnet av agenter for justisdepartementet.

Bidens personlige advokat, Bob Bauer, sier at gjennomsøkingen av boligen i Wilmington fant sted fredag og varte i 13 timer.

Enkelte av dokumentene var fra da han var senator, og andre fra da han var visepresident. Det ble også tatt beslag i enkelte håndskrevne notater som lå sammen med dokumentene.

I de siste ukene er det ved flere anledninger funnet klassifiserte dokumenter i et kontor Biden brukte i Washington, og hjemme hos ham i Delaware, blant annet i garasjen. Alt ble umiddelbart meldt fra om og returnert til nasjonalarkivet.