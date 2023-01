Studie: Dette bør du ikke drikke hvis du vil beholde håret

Kinesiske forskere konkluderer med at noen spesifikke sukkerholdige drikkevarer øker risikoen for hårtap.

Normalt har vi cirka hundre tusen hår på hodet. I løpet av en dag er det normalt å miste opptil cirka hundre av disse. Hårtap er et fenomen de fleste menn vil oppleve.

Tsinghua University i Beijing har utført en studie på 1082 menn mellom 18 og 45 år.

Formålet med studien var å undersøke sammenhengen mellom inntak av sukkerholdig drikke og hårtap hos yngre menn.

Flere drikkevarer skal gi økt risiko

Basert på tidligere studier fra Kina, som omtales i studien til universitetet, har hårtap blant menn økt fra 21,3 prosent i 2010 til 27,5 prosent i 2021.

I den nye undersøkelsen delte forskerne deltakerne inn i to grupper. En med dem som hadde normalt hårtap og en med dem som hadde et større problem med hårtap.

Etter å ha gjennomført studien, fant forskerne ut at gruppen som hadde et hårtap over gjennomsnittet hadde et gjennomsnittsinntak på 4,2 liter i uken av sukkerholdig drikke. Gruppen med normalt hårtap hadde et inntak på 2,5 liter i uken. Studien konkluderer med at det er særlig juice, brus, energidrikker og søt te som gir en økt risiko for hårtap.

Gener viktigere enn kosthold

Martha Mergoudi eier den medisinske hårklinikken Poseidon, og har spesialisering innen hårtransplantasjon. Etter å ha vurdert forskningen, forteller Mergoudi til Nettavisen at funnene sannsynliggjør at sukkerholdig drikke øker hårtapet hos menn som allerede er genetisk disponert for dette.

Studien fra Tsinghua University undersøkte også flere andre kostholdsfaktorer, og fant ut at mennene med mest hårtap spiste mer fritert mat, sukker og honning, godteri og iskrem enn de med mindre hårtap. De spiste også mindre grønnsaker.

Dette støtter opp om annen forskning som viser at et kosthold med mye sukker, fett og prosessert mat øker sannsynligheten for hårtap.

Mergoudi forklarer at håret er en del av kroppens forbrenningssystem. Det vi spiser og drikker går ut i håret, og påvirker det.

– Et kosthold med få vitaminer og viktige næringsstoffer øker sannsynligheten for hårtap, sier Mergoudi, men hun er tydelig på en ting.

Gener utgjør den viktigste årsaken til at menn mister hår.

Har fått kritikk

Doktor Susan Massick fra The Ohio State University Wexner Medical Center er kritisk til den kinesiske studien.

– Funnene støtter ikke deres misledende konklusjon om at sukkerholdig drikke øker risikoen for hårtap hos menn, sier hun ifølge det amerikanske medieselskapet Healthline.

Hun presiserer at kosthold spiller en kritisk rolle for generell helse, spesielt når det gjelder risikoen for å utvikle overvekt, diabetes og høyt kolesterol, men mannlig hårtap er et resultat av flere faktorer.

Forskerne bak studien er selv tydelige på at mer forskning må til for å bekrefte en direkte kobling mellom hårtap og sukkerholdig drikke.