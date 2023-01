Den hellige byen holder på å gå til helvete: – Det begynte med en liten sprekk

I årevis har lokalbefolkningen i Joshimath i Himalaya klaget over sprekker i veier, hus og vegger. Nå har sprekkene vokst seg så store at deler av byen er ubeboelig.

1875 meter over havet, i Uttarakhand-delstaten i India i Himalaya-fjellene, ligger landsbyen Joshimath med sine drøyt 16.000 innbyggere. Landsbyen er et kjent landemerke for fjellklatrere som har som mål å bestige Himalaya-topper og hindu-pilegrimer som ønsker å besøke mathaet, en av Ādi Śaṅkarās fire hinduistiske klostre.

Landsbyen er særlig utsatt for naturens krefter, men de siste årene har spesielt ett fenomen skremt lokalbefolkningen. I årevis klaget de over sprekkene som oppsto i gater, langs vegger og i hus. Først nå innser myndighetene alvoret.

Sprekkene som oppsto i byen var først så små at man knapt la merke til dem. så ble de større og større.

Begynte med små sprekker

Suraj Kaparuwan, forteller til CNN at han først oppdaget sprekkene for et drøyt år siden. Han driver et hotell i landsbyen, og sier at bare i løpet av de siste månedene har situasjonen forverret seg dramatisk.

En politibetjent undersøker en sprekk ved et hjem i Joshimath. Foreløpig er det funnet sprekker i 849 hjem og over 800 personer er evakuert bort fra hjemmene sine. flere av husene er så befalt kondemnert av myndighetene.

– Små sprekker oppsto på jordene for omtrent et år siden. De har utvidet seg over tiden, spesielt de to siste månedene. Nå er de nesten en meter brede, sier han til CNN.

For en drøy uke siden måtte han ta med seg kona og deres to sønner og flytte til en landsby lengre sør. Det var rett og slett ikke trygt å bo i huset lengre. Alle bookinger til hotellet måtte kanselleres. Kanskje vil det aldri kunne bo folk der igjen.

Forrige lørdag var delstatsministeren Pushkar Singh Dhami selv på plass i landsbyen for å se på skadene.

– Det er vår prioritet å sørge for at alle er trygge, fortalte han journalistene etter å ha kikket på skadeomfanget.

Politiet i Joshimath har satt opp sperringer rundt områder som av myndighetene er ansett for å være for farlige til å bo i. Myndighetene har avgjort at hotellet i bakgrunnen må rives.

Sprekker i 849 bygninger

For oppdaterte tall fra The Tribune viser at det er funnet sprekker i 849 bygninger. 165 av dem er i et avgrenset område myndighetene har omtalt som faresone. Her får ikke folk lov å bo lengre. Over 800 mennesker, fra 237 familier har måttet evakuere.

En beboer må flytte ut av hjemmet sitt etter at myndighetene har vurdert huset for å være for farlig å bo i. Alle hus merket med X må forlates og det blir satt opp midlertidige bosted for familiene.

Fortsatt vet myndighetene ikke sikkert hva som har ført til sprekkene, Det spekuleres i en kombinasjon av naturlige erosjoner, ekstensiv bygging på løs jord og mer ekstremvær som følge av klimaendringer.

Området ble hardt rammet av et voldsomt styrtregn og påfølgende flom høsten 2021.

Eksperter på både geologi, hydrologi, klima og ekstremvær er koblet på saken. Tidligere rapporter har slått fast at deler av byen synker sammen og at man bør stoppe helt å bygge i et avgrenset område av byen.

Peker på vannkraftutbygging

Flere har også pekt på et vannkraftverk som bygget få kilometer fra byen. 5. januar beordret myndighetene stans i all byggeaktivitet på Tapovan Vishnugad vannkraftverket. Vannkraftverket er under konstruksjon i Dhauliganga som går like øst for byen. prosjektet inkluderer byggingen av en tunnel og flere av de lokale beboerne og ekspertene mistenker at dette kan ha bidratt til å forverre situasjonen.

Statlige NTPC, som står bak konstruksjonen, avviser i en uttalelse at tunnelen ikke har noe med erosjonene i byen å gjøre.

I en epost til CNN utdyper de at tunnelen ble ferdigstilt for over et tiår siden og at det ikke er noen tegn til erosjon eller sprekker i nærheten av der tunnelen går.

Flere har pekt på utbyggingen av et nytt vannkraftverk ved landsbyen som en mulig årsak til at erosjonene i Joshimath har tiltatt voldsomt den siste tiden. NTPC, som bygger vannkraftverket avviser at konstruksjonen har noe med erosjonen å gjøre.

Dramatisk forverring

Uansett hva som førte til sprekkene, så skjedde det en dramatisk utvikling i desember.

– Sprekkene som oppsto for ett år siden har utvidet seg sakte og gradvis. Men det som skjedde for en måned siden, spesielt siden 15. desember, er et helt annet fenomen på flere forskjellige steder, sier Himanshu Khurana, magistrat for Chamoli-distriktet til CNN.

For Kaparuwan betyr sprekkene at livet som hotell-eier er lagt i grus

– Jeg vet ikke hva som vil skje fremover. Det er en bekmørk situasjon.