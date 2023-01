Militær ekspert: Russland forbereder seg på «alvorlig trussel»

Krigen i Ukraina går snart inn i sin 12. måned, men frontene er fastlåste og minner mest om skyttergravskrig.

Men russerne frykter at noe stort er under oppseiling, og at tunge, vestlige våpen kan skape alvorlig trøbbel for Putins hær.

Til tross for enkelte lokale offensiver, og harde slag om mindre tettsteder, er det lite som tyder på at en av partene har overtaket i øyeblikket eller har planlagt store offensiver i nær fremtid.

– Samlet sett er konflikten i en fastlåst tilstand, skriver det britiske forsvarsdepartementet på Twitter.

Enorme forsvarsverk

Samtidig viser vestlig etterretning at de russiske styrkene ser ut til å forberede seg på nye, harde kamper i ukene og månedene som kommer. Enorme forsvarsverk bygges opp, grøfter graves og såkalte «dragetenner» utplasseres i stor skala.

Dette er ment å forhindre ukrainske gjennombrudd med panserede kjøretøy ved en eventuell større offensiv.

Denne type forsvarsverk er blant annet observert ved strategiske posisjoner rundt Krim, i Zaporizhzhia og i Luhansk og Donetsk. Eksperter har imidlertid tonet ned betydningen av disse da en angriper kan omgå sperringer og foreta angrep som kan utmanøvrere forsvarerne.

– Russerne forbereder seg på «den alvorlige trusselen»

Førsteamanuensis ved Forsvarshøgskolen og tidligere forsvarsattaché i Ukraina, Claus Mathiesen, tolker russernes omfattende forsvarsgrep slik:

– Russland bruker vinterpausen til å forberede seg på hva som kan skje til våren, både hva de kan utrette selv, og hva de kan forvente av Ukraina. Det er tydelig å se at russerne forbereder seg på «den alvorlige trusselen», som for dem er at det kommer flere stridsvogner til Ukraina, kanskje til og med Leopard 2-stridsvogner, selv om tyskerne nøler, sier Claus Mathiesen til dansk TV 2.

– Russland forbereder seg på flere store offensiver

Han tror Russland vil forsøke å holde på de okkuperte territoriene som er erobret under invasjonen, primært Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhya og Kherson, som Putin har erklært som annektert av Russland. Skulle disse regionene være truet, kan konflikten eskalere.

– Det ser ut som om Russland forbereder seg på flere store offensiver, kanskje med tunge våpen fra Vesten, at man kanskje må trekke seg tilbake flere ganger, slik at man ikke blir overkjørt. For Russland vil en vellykket ukrainsk offensiv mot Krim være et stort nederlag, og til og med et nederlag som kan tvinge russerne til å ta drastiske beslutninger om hvordan de fører krig, mener den tidligere forsvarsattachéen i Ukraina.

Russisk offensiv



Lørdag melder russiske myndigheter om at deres styrker gjennomfører en offensiv i Zaporizjzja, og hevder samtidig å ha inntatt flere viktige posisjoner, ifølge AFP, melder The Guardian.

Begge sider har samlet betydelige styrker i området. Det er gjennomført en rekke artilleridueller og trefninger, men inntil nylig har ingen av partene gjennomført store offensiver.

Det har imidlertid vært spekulert i om Ukraina planlegger en større militær operasjon for å avskjære de russiske forsyningslinjene nord for Krim, og på den måten sette de russiske styrkene i en svært vanskelig situasjon. En slik operasjon vil imidlertid kreve store ressurser.

