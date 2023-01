Wagner-gruppen vil overlevere falne ukrainske soldater

Røyk stiger opp over småbyen Soledar i Øst-Ukraina på dette bildet tatt 11. januar. Den russiske Wagner-gruppen hevder tok kontroll over byen etter lengre tids harde kamper. Foto: AP / NTB

NTB

Wagner-gruppen sier den vil sende ukrainske soldater som er drept i kampene rundt Soledar, over til ukrainskkontrollert territorium.

Den private russiske leiesoldat-gruppen hevdet i forrige uke å ha tatt kontroll over Soledar etter mange dager med harde kamper.

På Wagner-gruppens egen nyhetsnettside Ria Fan sier en av gruppens kommandanter lørdag at de vil sende et 20-tall lastebiler med døde ukrainske soldater over til ukrainskkontrollerte områder.

Ria Fan er den del av medieselskapet til Wagner-gruppens grunnlegger og leder Jevgenij Prigozjin.

Det opplyses ikke hvor mange falne soldater det er snakk om, men kommandanten sier at de ukrainske styrkene led store tap i kampene om Soledar.

Ukrainske myndigheter har sagt at russiske styrker led store tap i kampene. Men det har ikke kommet tall som det er mulig å bekrefte, om tap på begge sider.