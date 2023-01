Tysk etterretning: Slår alarm om enorme ukrainske tap

Tysklands utenlandske etterretningstjeneste er skremt over de enorme tapen som den ukrainske hæren lider i kampene mot russiske styrker i Bakhmut.

De harde kampene om Soledar og Bakhmut i det østlige Ukraina har ikke bare kostet russiske styrker og Wagner-soldater dyrt. Nå kommer det rapporter om ekstremt høye ukrainske tap.

Ifølge den tyske storavisen Der Spiegel skal Tysklands utenlandske etterretningstjeneste (BND) ha orientert den tyske forbundsdagens parlamentsmedlemmer om den alvorlige situasjonen.

Møtet hadde status som «hemmelig», men lekkasjer fra møtet er nå blitt offentlig kjent.

«Russland kaster nå inn soldater som kanonkuler»

«Ukrainerne lider for tiden store tap i nærheten av Bakhmut», bekrefter tysk etterretning.

Ifølge den nye analysen vil tapene kunne få store konsekvenser for hele den ukrainske forsvarslinjen. Dersom Bakhmut faller vil det være kritisk.

«Russland kaster nå inn soldater som kanonkuler siden tapene der ikke plager dem», skriver Der Spiegel, ifølge European Pravda.

Truer Ukrainas to hovedforsyningsruter

Det opplyses om at den ukrainske hæren for tiden mister et tresifret antall soldater hver eneste dag i harde kamper med de russiske okkupantene i denne delen av landet.

Britisk etterretning har tidligere rapportert at en av Ukrainas to hovedforsyningsruter til Bakhmut har vært utsatt for intenst artilleribombardement, skriver Kyiv Independent.

I januar ble det meldt at russiske tropper hadde økt presset på Bakhmut, men at de neppe vil omringe byen snart.

– Russland har store mengder soldater rundt byene Bakhmut og Soledar

I sin daglige videotale til det ukrainske folk, sa president Volodymyr Zelenskyj dette om situasjonen i det østlige Ukraina:

– Avgjørelsene om militærbistand må tas raskere. Russland har store mengder soldater i Donbas-regionen, særlig rundt byene Bakhmut og Soledar, men også sør i Ukraina. Vi får se hva Russland forbereder her, sa Zelenskyj.

Ukrainas visestatsminister Ganna Malyar har også kommentert den intense situasjonen ved fronten.

– Fienden har flyttet nesten alle sine styrker til Donetsk-fronten og opprettholder en offensiv med høy intensitet. Dette er en vanskelig fase av krigen, sa Maylar.

Ifølge vestlig etterretning har begge sider lidd store tap i kampen om den lille byen, som Russlands president Vladimir Putin har ønsket å erobre. Kampene er blitt omtalt som skyttergravskriger på linje med slagene under 1. verdenskrig.

