Første FN-kolonne med nødhjelp framme i Soledar i Øst-Ukraina

NTB

For første gang siden krigen startet, har en nødhjelpskolonne fra FN nådd fram til området rundt krigsherjede Soledar øst i Ukraina.

– Dette er den første fellesorganisatoriske kolonnen som når fram til dette området siden krigen begynte, sier talsmann Jens Lærke ved FNs nødhjelpskontor til pressen i Genève.

Den lille byen Soledar ligger rett ved Bakhmut og har vært åsted for intense kamper den siste tiden.

Russland hevdet i forrige uke at de hadde tatt kontroll over Soledar fra ukrainske styrker. Ukraina hevder at slaget ikke er avgjort.

FN-kolonnen har med mat, vann, medisiner og hygieneprodukter til rundt 800 mennesker, i områder som er under ukrainsk kontroll. Nødhjelpen ble fraktet med tre kjøretøy fra Dnipro.

FNs nødhjelpskontor har håp om å sende mer nødhjelp til byen, men sier at sikkerheten må vurderes fra dag til dag.

– Nødhjelpen som vi nå har fraktet inn, varer i en viss periode, så vi må tilbake, sier Lærke.

Han sier at det er usikkert om nødhjelpskolonner kan ta seg inn i selve byen.

Det er ukjent hvor mange sivile som fortsetter i byen, som huset 10.000 innbyggere før krigen. Onsdag forrige uke sa Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenko at nær 600 sivile var fanget i kamphandlingene byen.