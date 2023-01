Menneskelig feil førte til flykaos i USA

NTB

Dataproblemene som forrige uke førte til at tusenvis av flygninger ble innstilt i USA, ble forårsaket av at en ansatt ved en feiltakelse slettet viktige filer.

Det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) har allerede utpekt en ødelagt databasefil som den trolige årsaken til flyproblemene.

En foreløpig rapport viser at en ansatt «ved en feiltakelse slettet filer mens det ble jobbet med å rette opp synkronisering mellom den primære databasen og en backup-database», opplyser FAA torsdag.

Kaoset førte til mer enn 1.300 kanselleringer og 9.000 forsinkelser.

Før et fly tar av, må pilotene gjennomgå en rekke punkter som kan påvirke flyturen. Det innebærer blant annet detaljer om dårlig vær, stengte rullebaner og lignende. Det er dette sikkerhetssystemet som heter Notam, eller Notice to Air Missions, som fikk problemer.

Etterforskningen av saken pågår fortsatt. FAA har sagt at de ikke har funnet beviser på at flyproblemene skjedde som følge av et dataangrep.

Flyproblemene kom etter at mye av transporten i USA ble lammet av en storm med usedvanlig kalde temperaturer i jula.