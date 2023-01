Sør-Korea dropper krav om munnbind innendørs

NTB

Sør-Korea dropper kravet om bruk av munnbind innendørs 30. januar, ifølge statsminister Han Duck-soo.

Sørkoreanerne må imidlertid fortsatt bruke munnbind på kollektivtransport og på sykehus og legekontor.

– De daglige smittetallene fortsetter å gå nedover, og til tross for bekymring over smitteøkningen i Kina, er situasjonen her under kontroll og uten store problemer, sa Han fredag.

Sør-Korea har innført obligatorisk koronatesting av reisende som ankommer fra Kina, etter at Beijing nærmest over natta skrotet de svært strenge smittevernrestriksjonene som hadde vært gjeldende i landet. Smitten har skutt i været i landet den siste drøye måneden.

De fleste smittevernrestriksjonene er opphevet i Sør-Korea, men folk som tester positivt for covid-19, må stadig isolere seg i sju dager.