Rekordinflasjonen øker i Japan

NTB

I Japan steg prisveksten i desember til 4 prosent på årsbasis. Det er en økning fra 3,7 prosent i november, som da var den høyeste prisveksten siden 1981.

Blant årsakene til prisveksten er økte energikostnader, men om man utelukker prisene for energi og ferske matvarer, er inflasjonen stadig på 3 prosent.

I tillegg til økte strøm- og gassregninger dro høyere teleutgifter og økte priser på en rekke prosesserte matvarer prisveksten opp, viser tall fra japanske myndigheter.

Tallene ble lagt fram like etter at den japanske sentralbanken besluttet å la den forholdsvis lave styringsrenta ligge urørt, i strid med trenden ellers i verden, der sentralbanker har hevet renta for å få bukt med prisveksten. På lang sikt har banken mål om en inflasjon på 2 prosent.

Sentralbanken har flere ganger sagt at den anser det siste årets prisvekst for å være midlertidig og knyttet til eksepsjonelle omstendigheter som Ukraina-krigen og medfølgende økte energipriser.