Politiet setter eksplosjoner i Stockholm-området i sammenheng

NTB

Torsdag gikk det av en tredje eksplosjon i Stockholm-området siden tirsdag. Politiet setter dem i sammenheng, melder Sveriges Radio.

Torsdag kveld kastet noen en sprengladning inn i en boligblokk i Årsta sør i Stockholm. Ingen personer er meldt skadd, men det er splintskader i bygget. Ingen er pågrepet etter hendelsen.

Tirsdag gikk det av en eksplosjon ved en restaurant på Nytorget i sentrum av den svenske hovedstaden, mens det onsdag gikk av en eksplosjon i inngangspartiet til en ubebodd bygning i Kista i nordvest.

– Det har vært en tendens der nettverkene skremmer hverandre ved å kaste sprengladninger og detonere dem hos hverandre, sier polititalsperson Ola Österling til Sveriges Radio.

Videre sier han til kanalen at politiet har pågrepet ti personer i forbindelse med eksplosjonene, og at de er mistenkt for blant annet allmennfarlig ødeleggelse.

– Det er høy sannsynlighet for at dette på et eller annet vis kan kobles til konfliktene som har resultert i flere eksplosjoner, drapsforsøk og drap, sier Österling til TT.