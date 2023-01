NTB

Singer-songwriteren David Crosby er død, opplyser familien til Variety. Han ble 81 år gammel.

Crosby var medgrunnlegger av de to svært innflytelsesrike gruppene The Byrds og Crosby, Stills amp; Nash.

I en uttalelse til Variety fra kona heter det at Crosby gikk bort med familien ved sin side etter lang tids sykdom.

– Selv om han ikke lenger er her med oss, vil hans menneskelighet og gode sjel fortsette å lede og inspirere oss. Hans ettermæle vil leve videre gjennom hans legendariske musikk, skriver familien.

Lang karriere

Crosby er like kjent for sine alternative gitarstemninger, vakre vokalharmonier og abstrakte sangtekster som for den pasifistiske aktivismen, brutale ærligheten og et heseblesende liv.

Han ble først berømt med The Byrds, men ble sparket i 1967 etter krangler med andre i bandet.

Siden begynte han å jamme med Stephen Stills, som hadde gjort suksess med Buffalo Springfield. Deretter slengte Graham Nash seg med, og de tre dannet supergruppen som raskt bemerket seg med hitlåter som «Suite: Jude Blue Eyes» og «Our House».

Siden sluttet Neil Young seg til gruppen, og de lagde flere av 60-tallets største låter, som protestlåten «Ohio», som ble skrevet etter at fire studenter ble skutt og drept i forbindelse med en protest mot Vietnam-krigen. Gruppen var preget av interne stridigheter, og ble oppløst flere ganger.

Crosby er innlemmet i Rock amp; Roll Hall of Fame to ganger: Først som medlem av The Byrds i 1991, og deretter som del av Crosby, Stills amp; Nash i 1997.

Bandkamerater i sorg

Bandkameratene Stephen Stills og Graham Nash er blant mange som uttrykker sorg over Crosbys bortgang.

Nash skriver på Instagram at han føler «dyp, inderlig sorg».

– Jeg vet at folk pleier å fokusere på hvor ustabilt forholdet vårt har vært til tider. Men det som alltid var viktigst for meg og David, var den rene gleden av musikken vi skapte sammen, klangen vi oppdaget og det nære vennskapet vi delte i alle de lange årene, skriver Nash.

– David og jeg barket sammen mye, men det ble stort sett streifslag, skriver Stills, og legger til at han var glad for å ha sluttet fred med ham. Videre omtaler Stills Crosby som «limet som holdt oss sammen mens sangen vår steg, som Ikaros, mot sola».

– Jeg er i dyp sorg over hans bortgang og jeg vil savne ham grenseløst, skriver Stills.

Flere andre minnes Crosby, blant dem Beach Boys' Brian Wilson.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si annet enn at jeg er knust over å høre om David Crosby. David var et utrolig talent – en så bra sanger og låtskriver. Og en fantastisk person.

Avhengighet

Crosby slet i mange tiår med rusavhengighet og en rekke helseproblemer, men ble etter hvert nykter og gjennomgikk en levertransplantasjon. Cannabisen la han imidlertid aldri bort.

På sine eldre dager jobbet han med unge artister, blant dem sønnen James.

– Takknemlig for tida vi hadde med David Crosby. Vi kommer til å savne ham veldig, skriver Jason Isbell, som har jobbet med Crosby.

De siste årene har Crosby blitt en ivrig Twitter-bruker. Fansen har kunnet more seg med hyppige og ofte humoristiske innlegg, inkludert anmeldelser av folks cannabis-sigaretter.

Han svarte ofte på spørsmål fra fansen, snakket om politikk og gjorde narr av innlegg han syntes var spesielt dumme. Den siste dagen han var aktiv på plattformen, 18. januar, svarte han på en melding fra noen som diskuterte hvem som får innpass i himmelen.

– Jeg har hørt at det er ganske overvurdert der … Overskyet, skrev Crosby.