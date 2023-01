Tidligere general: Putin kjemper en desperat kamp mot klokka

Putin jakter desperat en seier i Ukraina før årsdagen for krigen, mener den tidligere generalen Mick Ryan.

Årsdagen for Russland og president Vladimir Putins invasjon av nabolandet Ukraina er like rundt hjørnet. Den tidligere australske generalen Mick Ryan mener Putin er desperat etter å få en seier på slagmarken innen den tid, men kampen mot klokka er og blir krevende for presidentens krigsmaskin.

– Putin trenger noe før ettårsdagen for hans Ukraina-invasjon som han kan fremstille invasjonen som verdt det russiske folks tap, sier Ryan som også har tjenestegjort som strateg ved USAs militære sjefsnemd, skriver Insider.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

– Anbefales generelt ikke i krig

Ryan mener Russlands siste offensiv i Donetsk tydeliggjør Putins desperasjon etter å oppnå en seier. Til tross for at krigen om bare noen få uker har pågått i et år har ikke de russiske styrken klart å ta hovedmålene satt av den russiske ledelsen.

De siste ukene har det foregått harde kamper mellom ukrainske styrker og russiske styrker støttet av leiesoldater fra Wagner-gruppen rundt og i byene Bakhmut og Soledar i fylket Donetsk.

Ukrainske styrker har helt siden 2014 kjempet mot pro-russiske separatister i Donetsk og nabofylket Luhansk, og har derfor hatt åtte år på å forberede forsvarsstillinger i området. Å forsøke å ta en symbolsk seier her er en svært dårlig idé, mener den tidligere generalen.

– Å angripe områder der fienden står sterkest og er best forberedt anbefales generelt ikke i krig.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Et ukrainsk helikopter prøver å komme seg unna i luftrommet over området rundt Bakhmut. Det har blitt utkjempet svært harde kamper i området. Les mer Lukk

Har ikke noe særlig strategisk nytte

Eks-generalen opplyser at Bakhmut og Soledar ikke har noe særlig strategisk nytte for Russland. Til tross for dette og de sterke ukrainske forsvarstillingene i området har den russiske ledelsen pøst på med soldater i forsøk på å ta byene.

Forrige uke opplyste Russland-ekspert og sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, ABC Nyheter om at Ukraina har har bygd svært sterke forsvarsverk på utsiden av byen Bakhmut. En russisk okkupasjon av byen vil derfor ikke flytte frontlinjen i vesentlig grad.

Se video: Ukrainerne viser russerne ingen nåde: