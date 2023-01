Zelenskyj sier Tyskland snart må bestemme seg

NTB

President Volodymyr Zelenskyj langer ut mot Tyskland og ber på nytt landet sende moderne Leopard-2-stridsvogner til Ukraina.

– Dere er voksne mennesker. Dere må mer enn gjerne fortsette å snakke i seks måneder til, men i landet vårt dør det folk hver eneste dag, sier Zelenskyj i et intervju med tyske ARD.

– Klar tale: Kan dere levere Leopard-stridsvogner eller ikke? Så gi dem til oss da, fortsetter han.

– Vi kommer ikke akkurat til å angripe, dersom noen bekymrer seg over det. Disse leopardene kommer ikke til å rulle gjennom Russland. VI forsvarer oss selv, sier han.

Tysklands regjering har gjort det klart at de ikke vil sende moderne Leopard-stridsvogner til Ukraina om ikke USA sender moderne Abrams-stridsvogner til landet. Dette av frykt for at krigen skal eskalere og at Nato skal bli trukket direkte inn i kamphandlingene.