EU-parlamentet vil opprette Ukraina-tribunal

Flertallet av parlamentarikerne i EU-parlamentet har stemt for en resolusjon om å opprette en Ukraina-tribunal. Foto: Jean-François Badias / AP / NTB

NTB

EU-parlamentet ber om at det opprettes en spesial-tribunal som kan bringe Russlands president Vladimir Putin for retten for krigen i Ukraina.