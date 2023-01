Skuespiller Julian Sands (65) er savnet i San Gabriel-fjellene i sørlige California

Den britiske skuespilleren har ikke gitt livstegn på syv dager.

Sands var på klatretur i fjellene utenfor Los Angeles sammen med en annen turgåer da han forsvant.

Turgåerne ble sist sett forrige fredag i området rundt Mount Baldy, i San Gabriel-fjellkjeden, mellom Los Angeles og San Bernardino i det sørlige California.

Kjent fra populære filmer og TV-serier



Det har vært dårlig vær i området i lengre tid.

Et redningsteam måtte avbryte letingen i helgen på grunn av snøskredfare, men søkene fortsetter med drone og helikopter, skriver Los Angeles Times.

Julian Sands er kjent for flere roller i populære filmer og TV-dramaer, blant annet A Room With A View, 24, Arachnophobia, The Killing Fields, Leaving Las Vegas og Smallville.

(Artikkelen fortsetter under)

Mye dårlig vær – 14 nødanrop på to uker



Ifølge BBC har dårlig vær utløst minst 14 nødanrop fra turgåere som har trengt hjelp til å komme seg ut av det samme fjellområdet.

Turgåere har derfor blitt advart flere ganger om å følge med på værmeldinger og advarsler før de legger ut på tur.

– Disse redningsoppdragene har vært for savnede og skadde turgåere. Dessverre, i løpet av de siste fire ukene, har to turgåere ikke overlevd etter å ha falt og skadet seg selv. De siste stormene, som førte til krevende snø- og isforhold, er ikke gunstige for turgåere, selv de som føler at de har mye erfaring, heter det i en uttalelse fra San Bernardino County Sheriff's Department, skriver CNN.

Saken oppdateres