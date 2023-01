Franske myndigheter forbereder seg på storstreik mot Macrons pensjonsreform

NTB

Franske myndigheter står torsdag overfor en «helvetesdag» med streik og demonstrasjoner som ventes å lamme trafikken og stenge skoler, i protest mot regjeringens pensjonsreform.

Forslaget som ble lagt fram av arbeidsminister Elisabeth Borne forrige uke, innebærer å heve pensjonsalderen for de fleste franskmenn fra 62 til 64 og øke antall år i arbeid som kreves for full pensjonsutbetaling.

Franske fagforeninger svarte umiddelbart med massemobilisering. Det blir den første gangen de slår seg sammen på tolv år, da pensjonsalderen ble økt fra 60 til 62.

«Helvetestorsdag»

Torsdagens streiker ventes å lamme mye av Paris' kollektivtransport og føre til at en stor andel av togene i Frankrike stanser. Samferdselsminister Clément Beaune har advart mot at det vil bli en «helvetestorsdag», og bedt folk jobbe hjemmefra om de har mulighet.

Mange foreldre må være hjemme med barn, da 70 prosent av landets grunnskolelærere ventes å streike. Mange skoler stenger helt, ifølge den største lærerorganisasjonen.

Generalsekretær Philippe Martinez i den venstreorienterte fagorganisasjonen

CGT sier han håper på «mange folk i gatene og mange folk i streik». Til kringkasteren France 2 sier han at han venter at mange i privat sektor vil slutte seg til dem fra offentlig sektor. I «visse store selskaper burde streikeandelen ligge rundt 60–70 prosent», ifølge Martinez.

Fagforeningene håper at mer enn million mennesker deltar i demonstrasjoner i 200 byer rundt om i Frankrike. Meningsmålinger viser at rundt to tredeler av det franske folk er motstandere av å heve pensjonsalderen. Tiltaket kommer mens det er høy inflasjon i landet og økonomien stadig kjenner senvirkningene av koronapandemien.

Andre forsøk

Alt da Emmanuel Macron ble valgt til president i 2017, slo han fast at franskmenn må jobbe mer og at pensjonssystemet måtte endres.

Regjeringen mener det er nødvendig med endringer for å hindre store budsjettunderskudd i framtiden.

Et lignende forslag om pensjonsreform skapte stort oppstyr og landsomfattende streiker og demonstrasjoner i 2019, under Macrons første periode i embetet. Under koronapandemien ble reformen lagt på is.