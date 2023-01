Nesten 50 funnet i massegraver øst i Kongo

NTB

Fredsbevarende FN-styrker har funnet nesten 50 døde sivile i massegraver i to landsbyer øst i Kongo.

Styrkene fant massegraven mens de var ute i felt i den urolige Ituri-provinsen, etter en rekke angrep utført av det de tror er Codeco-militante.

Codeco-militsen hevder å representere interessene til den etniske gruppen lendu og regnes som en av de voldeligste blant de rundt 120 militsgruppene som opererer i det østlige Kongo.

– Våre kolleger der melder om at massegraver med likene til 42 sivile, blant dem tolv kvinner og seks barn, er funnet i landsbyen Nyamamba, sier FN-talsmann Farhan Haq.

– En annen grav med sju døde menn ble funnet i landsbyen Mbogi, legger han til. Haq tar til orde for en etterforskning for å kartlegge om de to massegravene er tilknyttet hverandre.

– MONUSCO støtter det kongolesiske rettsvesenet i etterforskningen av angrepene, og tar til orde for at de skyldige må bli stilt for retten, sier Haq, med henvisning til den regionale FN-styrken MONUSCO.

Det pågår en opphetet konflikt i regionen mellom Codeo-militsen og Zaire-militsen, som sier den representerer hema-folket.