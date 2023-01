Xi sier han er bekymret for koronasituasjonen på den kinesiske landsbygda

Kinas president Xi Jinping sier han er bekymret for koronasituasjonen på landsbygda idet store deler av den kinesiske befolkningen skal reise hjem for å feire det kinesiske nyttåret. Foto: Zhang Ling / Xinhua via AP / NTB

NTB

Kinas president Xi Jinping sier han er bekymret for koronasituasjonen på landsbygda idet store deler av den kinesiske befolkningen skal reise hjem for å feire nyttår.

Rundt om i Kina er folk i disse dager på vei fra bykjerner med høyt smittetrykk og ut i distriktene. Det er første gang på tre år at folk har fått lov til å dra hjem for nyttårsfeiringen.

President Xi snakket med lokale ledere i en rekke telefonsamtaler onsdag om forberedelser på feiringen.

– Xi sa at han primært er bekymret for distriktsområdene og innbyggerne der etter at landet tilpasset sine koronatiltak, skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Xi «understreket innsatsen for å bedre legehjelpen for de mest sårbare på landsbygda», heter det videre. Kinesiske transportmyndigheter har anslått at det vil bli gjort mer enn 2 milliarder reiser i en 40 dager lang periode i januar og februar, nesten dobbelt så mange som i fjor.

Statlige medier melder at 30 millioner var på reise bare onsdag. Det ventes at dette vil føre til en stor smitteøkning på den kinesiske landsbygda, der det er dårligere helsefasiliteter og mindre ressurser.

Kinesiske myndigheter skrotet i desember nesten over natta den svært strenge smittevernpolitikken, som i nesten tre år hadde medført knallharde nedstengninger og obligatorisk massetesting. Det la stort press på den kinesiske økonomien, og førte til de største gateprotestene i landet siden studentopprøret i 1989.

Xi forsvarte «null covid»-politikken onsdag, og insisterte på at den var «det rette valget». Den har tillatt Kina å bekjempe «flere runder med utbrudd av virusmutasjoner», ifølge Xi.