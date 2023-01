AP: USA sender pansrede personellkjøretøy til Ukraina

NTB

USA vil sende nesten 100 pansrede personellkjøretøyer av typen Stryker og minst 50 Bradley-stormpanservogner til Ukraina, ifølge nyhetsbyrået AP.

Amerikanske myndigheter jobber med å ferdigstille bistandspakken, som trolig vil være på mer enn 2,6 milliarder dollar, knappe 26 milliarder kroner.

En høytstående tjenestemann i Pentagon, Colin Kahl, sier at de nye kjøretøyene blir nyttige for det ukrainske militæret når russiske styrker graver skyttergraver og legger ut miner.

– For å gi ukrainerne muligheten til å bryte igjennom russiske forsvarslinjer, er fokus nå skiftet over til å sørge for at de kan kombinere beskytning med å manøvrere seg på et vis som vil være mer effektivt, sa Kahl.

Stryker kan frakte et fullt lag med ni infanterisoldater og et mannskap på to. Den er væpnet med maskingevær og/eller granatkaster, og kan forflytte seg i nesten 100 kilometer i timen. Den går på åtte hjul, som gjør at den er mer smidig, rask og drivstoffeffektiv enn Bradley-vognene.

Ukraina har i månedsvis bedt om stridsvogner og pansrede kjøretøy, blant dem amerikanske Abrams 1 og tyskproduserte Leopard 2, men vestlige land har nølt. Storbritannia kunngjorde forrige uke at de sender Challenger 2-stridsvogner, men USA og Tyskland har fortsatt vært motvillige.

Flere medier melder at Tyskland vil si seg villige til å sende Leopard 2 dersom USA sender Abrams 1.

Ukrainas vestlige støttespillere møtes torsdag og fredag på den amerikanske Ramstein-basen i Tyskland, der de skal diskutere forsendelser av tyngre og mer avanserte våpen til Ukraina, ifølge Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.