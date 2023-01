Stoltenberg: Våpen er veien til fred

NTB

Den såkalte kontaktgruppen for Ukraina skal nå diskutere forsendelser av tyngre og mer avanserte våpen til Ukraina, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Ukrainas vestlige støttespillere møtes torsdag og fredag på den amerikanske Ramstein-basen i Tyskland.

Den såkalte kontaktgruppen består av rundt 50 forsvarstopper, blant dem USAs forsvarsminister Lloyd Austin, og koordinerer de vestlige våpenleveransene til Ukraina.

– Hovedbudskapet vil være mer støtte, mer avansert støtte, tyngre våpen og mer moderne våpen, sa Stoltenberg på Verdens økonomiske forum i Davos onsdag.

– Dette er en kamp for våre verdier, dette er en kamp for demokrati, og vi må bevise at demokrati vinner over tyranni og undertrykkelse, sa han.

Stoltenberg advarte videre mot å «undervurdere Russland» og fastholdt at «våpen er veien til fred».

Til VG sier Stoltenberg at krigen er i en kritisk fase, og at det ikke er noen tegn til at president Putin forbereder forhandlinger eller fred.

– Tvert imot, han forbereder mer krig, sier han.

– President Putin har vist seg villig til å ofre tusener, titusener, av unge liv for å nå sine politiske mål, sier han og viser til at Putin har mobilisert mer enn 200.000 nye soldater nå i vinter.

– Det Russland nå prøver på, er å oppveie med kvantitet det de mangler i kvalitet, sier Stoltenberg til VG.