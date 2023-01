Spanias statsminister tar til orde for fredsforhandlinger med Putin

Spanias statsminister Pedro Sánchez tar til orde for forhandlinger med Russlands president Vladimir Putin for å få slutt på Ukraina-krigen. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

NTB

Spanias statsminister Pedro Sánchez tar til orde for forhandlinger med Russlands president Vladimir Putin for å få slutt på Ukraina-krigen.

– Det er viktig at vi opprettholder kontakten med Putin også. Jeg er sterk forsvarer av, for eksempel, at den franske regjeringen og den tyske regjeringen … tar føringen her, sa Sánchez til CNN på sidelinjen av Verdens økonomiske forum i Davos onsdag.

Ifølge Sánchez kan man gå tilbake til samtaler mellom Tyskland, Frankrike, Russland og Ukraina, i gruppa som ble etablert etter Russlands annektering av Krim i 2014.

Hevder EU ville støttet forhandlinger

De andre EU-medlemsstatene ville støttet Paris og Berlin i et slikt initiativ, ifølge Sánchez.

På spørsmål om Putin kan tolke en vestlig vilje til forhandlinger som svakhet, svarte Sánchez «nei, jeg tror ikke det».

Fra EU- og Nato-hold er det blitt understreket at Ukraina selv må sette betingelsene for eventuelle forhandlinger med Russland.

Ukrainas ledelse har til nå krevd russisk tilbaketrekning fra okkuperte områder før de vil forhandle om våpenhvile og en fredsavtale, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Skepsis til Leopard-leveranser

Tidligere uttrykte Spanias forsvarsminister José Manuel Albares skepsis til å sende tyskproduserte Leopard-stridsvogner til Ukraina, slik flere EU-land har sagt seg villige til å gjøre.

Det forutsetter grønt lys fra Tyskland, som ifølge tyske og amerikanske medier, samt nyhetsbyrået Reuters, har satt som betingelse at USA sender moderne Abrams-stridsvogner.

– Denne muligheten er ikke på bordet for øyeblikket, sa Albares ifølge det spanske nyhetsbyrået Europa Press.

Albares utelukket imidlertid ikke å sende Leopard-stridsvogner senere, og viste til møtet mellom rundt 50 forsvarstopper i den såkalte kontaktgruppen for Ukraina på den amerikanske Ramstein-basen i Tyskland torsdag.

Kommentarene gjenspeiler de ulike holdningene i den spanske regjeringen. Sánchez sosialdemokratiske PSOE styrer med mer venstreorienterte Unidas Podemos, som er kritisk til våpenleveranser til Ukraina.