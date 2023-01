Tyrkia ber på nytt USA om F-16-fly

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu er i Washington, der han onsdag forsøkte å overbevise sin amerikanske motpart Antony Blinken om at landet må få kjøpe amerikanske F-16-fly. Foto: AP / NTB

NTB

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu er i Washington, der han onsdag gjentok landets forespørsel om å få kjøpe moderniserte F-16-fly.

– Som vi også har sagt tidligere, dette gjelder ikke bare Tyrkia, det er også viktig for Nato og USA, sa Cavusoglu da han møte sin amerikanske motpart Antony Blinken.

Tyrkia var opprinnelig med i utviklingen og produksjonen av de nye F-35-flyene, men ble kastet ut av dette programmet da president Recep Tayyip Erdogan til tross for protester fra Washington gikk til innkjøp av det russiske luftvernsystemet S-400.

Landet har siden forhandlet med USA om kjøp av en modernisert versjon av F-16-flyene. En avtale om kjøp av 40 slike fly til en verdi av rundt 200 milliarder kroner skal langt på vei være klar.

Avtalen blir sett i sammenheng med USAs beslutning om å selge F-35-fly til Tyrkias historiske rival Hellas, som også er med i Nato.

– Vi forventer nå en godkjenning i tråd med våre felles strategiske interesser, sa Cavusoglu onsdag.

Ingen løsning for Sverige og Finland

Tyrkia har hittil nektet å åpne døra for Sverige og Finland i Nato, og ledende demokrater mener derfor at USA bør bruke kampflysalget som pressmiddel overfor Erdogan.

Blant dem er demokratenes leder i Senatets utenrikskomité, Bob Menendez, som også har kommet med krass kritikk av Erdogan i andre sammenhenger.

Men partene kom ikke til enighet i spørsmålet om Nato-utvidelse onsdag. Etter møtet påpekte Blinken at de to landene er nære allierte, og sa at de dermed løser uenigheter i god ånd, men han nevnte ikke Nato-utvidelsen konkret.

Cavusoglu: Ingen kobling mellom flykjøp og Nato-utvidelse

Cavusoglu sa til det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu at amerikanske kongresspolitikere ikke bør koble den tyrkiske flyforespørselen med spørsmålet om svensk og finsk Nato-medlemskap.

– Vi anser det som at disse to forskjellige sakene ikke skal kobles til hverandre, sa Cavusoglu.

Med sin posisjon i skjæringspunktet mellom øst og vest, er Tyrkia stadig en strategisk viktig partner for USA.

Blinken roste etter møtet Ankara for arbeidet med kornavtalen mellom Ukraina og Russland, som har tillatt at millioner med tonn av korn har kunnet bli eksportert fra Ukraina.

Amerikansk kritikk

Likevel har Biden-administrasjonen holdt avstand på grunn av Erdogans stadig mer autoritære politikk og tyrkiske angrep mot mål i kurdiskkontrollerte områder nord i Syria og Irak.

USA bekymrer seg for blant annet en potensiell offensiv mot kurderne, en potensiell forsoning med regimet til Syrias president Bashar al-Assad og den politiske friheten i landet, konstaterte en talsmann for amerikansk UD etter møtet.

– Vi er stadig svært bekymret for den vedvarende forfølgelsen av sivilsamfunnet, pressen og politiske ledere og næringslivsledere i Tyria, sa Ned Price.