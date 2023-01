WSJ: Tyskland sender bare stridsvogner til Ukraina dersom USA gjør det

Tyskland har antydet at de kan sende Leopard 2-stridsvogner dersom USA også sender stridsvogner. Det har kommet tegn om at en ny tysk beslutning kan være nær forestående.

NTB

Ukraina vil kun få tyskproduserte stridsvogner dersom USA sender amerikanskproduserte stridsvogner til landet, sier en høytstående tysk regjeringskilde til WSJ.

Kun dersom USA beslutter å forsyne Ukraina med moderne Abrams-stridsvogner vil det være aktuelt for Tyskland å åpne for at landet også kan få Leopard-stridsvogner, sier kilden til Wall Street Journal.

Ukraina har bedt Tyskland bidra med Leopard-stridsvogner til bruk i kampen for å gjenerobre russiskokkuperte områder, men statsminister Olaf Scholz har gjort det klart at den avgjørelsen kun kan tas i samråd med Nato-allierte.

Nato-land har over 2.000 tyskproduserte Leopard-stridsvogner, og disse blir ansett for å være blant de mest avanserte i verden, ifølge International Institute for Strategic Studies.

Forutsetter grønt lys

Flere europeiske land har sagt seg villige til å forsyne Ukraina med tyskproduserte Leopard-stridsvogner, blant dem Danmark, Polen og Finland. Det forutsetter imidlertid grønt lys fra Berlin, men noen formell forespørsel har den tyske regjeringen ennå ikke mottatt.

Dersom forespørselen kommer, er det ikke uten videre sikkert at tyske myndigheter vil tillate slik eksport, sier en høytstående tysk regjeringskilde.

– Man kan ikke skille mellom direkte eksport av tyskproduserte stridsvogner og eksport fra tredjeland, sier kilde til Wall Street Journal.

Nøler

Ukraina har hittil kun fått eldre sovjetiskbygde stridsvogner fra Nato-land i Øst-Europa. Både USA og europeiske land har nølt med å sende stridsvogner, som i motsetning til luftvern og artillerisystemer mer ses på som angrepsvåpen.

Spørsmålet om hvorvidt Ukraina skal få Leopard-stridsvogner blir ifølge diplomatiske kilder sentralt når rundt 50 forsvarstopper i den såkalte kontaktgruppen for Ukraina, blant dem USAs forsvarsminister Lloyd Austin, torsdag møtes på den amerikanske Ramstein-basen i Tyskland.

Det er to versjoner av de tyske Leopard-stridsvognene, Leopard-1 som ble utviklet på 1960-tallet og den langt mer moderne Leopard-2-versjonen.

Tyskland kan selv bare sende 15 Leopard-2-stridsvogner til Ukraina på kort varsel, ifølge kilder i landet.

Splittet

Den tyske regjeringen er splittet i syner på om Ukraina bør få de moderne stridsvognene. Mange sosialdemokrater, inkludert Scholz selv, er skeptiske, mens koalisjonspartnerne i De grønne og Fridemokratene er for.

Scholz påpekte i april i fjor at risikoen for atomkrig mellom Nato og Russland vil øke dersom vestlige land sender avanserte stridsvogner til Ukraina, men han skal siden ha kommet på glid.

Da Scholz fikk spørsmål om dette under Verdens økonomiske forum i Davos, gjentok han sin frykt for at krigen i Ukraina kan spre seg.

– Ukrainerne kan regne med vår støtte til sin modige kamp, men vi ønsker på samme tid å unngå at dette blir en krig mellom Russland og Nato, sa Scholz.

Vestlige land har lenge vært skeptiske til å oppfylle Ukrainas ønske om moderne stridsvogner. Tidligere i januar meldte Sky News at den britiske regjeringen vurderer å sende stridsvogner av typen Challenger 2 til Ukraina.

Frankrike satser på å forsyne Ukraina med lette stridsvogner av typen AMX-10 RC innen mars, sa landets forsvarsminister i forrige uke.