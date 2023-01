Microsoft skal si opp 10.000 i år

IT-giganten Microsoft skal kutte 10.000 jobber, noe som utgjør under 5 prosent av de ansatte, bekrefter selskapet.

NTB

Nedskjæringene skal skje i løpet av 2023, men noen av oppsigelsene vil skje umiddelbart, opplyser selskapet onsdag.

Ifølge oversikter over bransjen har Microsoft over 220.000 ansatte. I fjor kuttet selskapet staben i to runder.

Microsoft sier onsdag at de også vil gjøre endringer som til sammen skal bidra til innsparinger på rundt 1,2 milliarder dollar.