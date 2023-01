Ukrainas innenriksminister og 13 andre døde i helikopterstyrt ved barnehage

– Vi så skadde personer, vi så barn. Det var mye tåke her, og alt var strødd rundt. Vi hørte skrik og løp mot dem. Vi tok barna og fraktet dem bort fra barnehagen da det brant, forteller 17 år gamle Glib, som bor i nærheten, til Reuters.

Ukrainske myndigheter meldte tidligere onsdag at 17 mennesker omkom, blant dem fire barn og alle de ni personene som var om bord i helikoptret. Men senere nedjusterte både nødetatene og presidentens kontor tallet på døde til 14. Blant dem var ett barn.

Nærmere 30 mennesker ble skadd, ble det tidligere opplyst.

Helikopteret styrtet rett ved en barnehage og en boligblokk i Brovary. Hele den ene siden av barnehagen er forkullet, viser bilder fra stedet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Restene av helikopteret og ødeleggelsene var synlige i området etter styrten. På en gårdsplass lå flere ansatte fra det ukrainske innenriksdepartementet, gjenkjennelige på grunn av sine blå uniformer, dekket av folietepper.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kaller helikopterstyrten en forferdelig tragedie.

– I dag skjedde det en forferdelig tragedie i Brovary. Mine kondolanser til alle familiene og vennene til ofrene, skriver Zelenskyj på Telegram.

Helikopteret var på vei til fronten da det styrtet, opplyser det ukrainske presidentkontoret.

– Hensikten med turen var å utføre arbeid i et område der kampene pågår. Innenriksministeren var på vei dit, sier nestlederen for det ukrainske presidentkontoret, Kyrylo Tymosjenko, til en lokal TV-kanal.

I tillegg til Monastyrskyj omkom også viseinnenriksminister Jevhenij Jenin og statssekretær Jurij Lubkovytsj.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Denys, Jevhenij, Jurij, flere som jobbet for innenriksdepartementet … Sanne patrioter. Måtte de hvile i fred. Måtte alle som omkom denne svartmalte morgenen, hvile i fred, skriver Zelenskyj.

Ukrainas påtalemyndighet varsler en grundig etterforskning av styrten, og sier at de ser på alle mulige årsaker.

– Dessverre skjedde dette med et helikopter fra de statlige nødetatene, sier en talsperson for det ukrainske flyvåpenet, Jurij Ihnat.

Ifølge ham kan det ta flere uker å etterforske hva som har skjedd. Helikopteret var franskprodusert av typen Super Puma, som blir brukt av alle Ukrainas nødetater.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, sier Ihnat.

Helikopteret er av samme type som det som styrtet ved Turøy i 2016. Tretten personer omkom i ulykken, og helikoptertypen ble siden bannlyst i Norge, skriver Teknisk Ukeblad.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Brovary, der styrten skjedde, har i overkant av 100.000 innbyggere og ligger rundt 20 kilometer nordøst for hovedstaden Kyiv. Tidlig under den russiske invasjonen kjempet russiske og ukrainske styrker om kontrollen over Brovary, og russiske styrker trakk seg ut derfra i april i fjor.

Helikopterstyrten onsdag skjedde bare dager etter at 45 personer, blant dem seks barn, ble drept da et russisk angrep rammet en boligblokk i den østlige byen Dnipro i Ukraina.

Monastyrskyj (42) ble utnevnt til jobben som innenriksminister i 2021.

Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal sørger over dem som har mistet livet.

– Et stort tap for regjeringslaget og for hele landet. Jeg kondolerer til familiene deres og til alle ofrene., skriver Sjmyhal på Telegram.

Rådgiver i innenriksdepartementet, Anton Gerasjenko, minnes sine kollegaer på Twitter.

– Mine venner Denys Monastyrskyj, Jevhenij Jenin og Jurij Lubkovytsj, og alle som var om bord på helikopteret var patrioter som jobbet for å gjøre Ukraina sterkere. Vi vil minnes dere for alltid, skriver han.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kaller helikopterstyrten forferdelig.

– Dette er nok en dårlig nyhet i et land som daglig mottar dårlige nyheter. Vi tenker nå først og fremst på de som sitter igjen med sorgen og sender våre varme tanker til alle ukrainere, skriver Huitfeldt i en epost til NTB.

Se flere bilder fra den dødelige helikopterstyrten:

Russia Ukraine War Helicopter Crash A view of the scene where a helicopter crashed on civil infrastructure in Brovary, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, Jan. 18, 2023. The chief of Ukraine's National Police says a helicopter crash in a Kyiv suburb has killed 16 people, including Ukraine's interior minister and two children. He said nine of those killed were aboard the emergency services helicopter. (AP Photo/Daniel Cole)

