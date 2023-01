Ukrainas innenriksminister blant de omkomne da helikopter styrtet i barnehage

– Vi så skadde personer, vi så barn. Det var mye tåke her, og alt var strødd rundt. Vi hørte skrik og løp mot dem. Vi tok barna og fraktet dem bort fra barnehagen da det brant, forteller 17 år gamle Glib, som bor i nærheten.

Ukrainske myndigheter meldte først at 18 mennesker omkom i styrten, blant dem fire barn, men dødstallet ble senere nedjustert til 14.

Innenriksminister Denys Monastyrskyj, viseinnenriksminister Jevhenij Jenin og statssekretær Jurij Lubkovytsj, samt flere høytstående tjenestemenn i innenriksdepartementet er blant de omkomne.

25 mennesker ble skadd i styrten, blant dem elleve barn, opplyser den ukrainske redningstjenesten. Bilder fra stedet viser vrakdeler på barnehagens lekeplass og en delvis ødelagt bygning.

– Tragedie

42 år gamle Monastyrskyj ble utnevnt til innenriksminister i fjor, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kaller helikopterstyrten en forferdelig tragedie.

– I dag skjedde det en forferdelig tragedie i Brovary. Mine kondolanser til alle familiene og vennene til ofrene, skriver Zelenskyj på Telegram.

Helikopteret var på vei til fronten da det styrtet, opplyser det ukrainske presidentkontoret.

– Hensikten med turen var å utføre arbeid i et område der kampene pågår. Innenriksministeren var på vei dit, sier nestlederen for det ukrainske presidentkontoret, Kyrylo Tymosjenko, til en lokal TV-kanal.

– Denys, Jevhenij, Jurij, flere som jobbet for innenriksdepartementet … Sanne patrioter. Måtte de hvile i fred. Måtte alle som omkom denne svartmalte morgenen, hvile i fred, skriver Zelenskyj.

Etterforskes

Ukrainas påtalemyndighet varsler en grundig etterforskning av styrten som skjedde i tett tåke.

– Dessverre skjedde dette med et helikopter fra de statlige nødetatene, sier en talsperson for det ukrainske flyvåpenet, Jurij Ihnat.

Ifølge ham kan det ta flere uker å etterforske hva som har skjedd. Helikopteret var franskprodusert av typen Airbus H225 Super Puma, som benyttes av alle Ukrainas nødetater.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, sier Ihnat.

Helikopteret som styrtet tilhørte tidligere CHC Helikopter Service i Norge og ble benyttet til å frakte oljearbeidere i Nordsjøen, skriver Teknisk Ukeblad.

Etter en ulykke ved Turøy i april 2016, der 13 mennesker omkom, ble det innført flyforbud for denne helikoptertypen i Norge. Forbudet er siden opphevet, men det er i dag ingen operatører som bruker H225 Super Puma på norsk sokkel.

Helikopteret som styrtet i utkanten av Kyiv onsdag morgen, ble levert til Ukraina via Airbus etter en oppgradering i 2020.

Brovary, der styrten skjedde, har i overkant av 100.000 innbyggere og ligger rundt 20 kilometer nordøst for hovedstaden Kyiv.

Området kom under angrep av russiske styrker rett etter invasjonen i februar i fjor, og det pågikk da harde kamper i området. De russiske styrkene trakk seg ut i april i fjor, og bydelen har siden vært under ukrainsk kontroll.

Helikopterstyrten onsdag skjedde bare dager etter at 45 personer, blant dem seks barn, ble drept da et russisk angrep rammet en boligblokk i den østlige byen Dnipro i Ukraina.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kaller helikopterstyrten forferdelig.

– Dette er nok en dårlig nyhet i et land som daglig mottar dårlige nyheter. Vi tenker nå først og fremst på de som sitter igjen med sorgen, og sender våre varme tanker til alle ukrainere, skriver Huitfeldt i en epost til NTB.

Se flere bilder fra den dødelige helikopterstyrten:

Russia Ukraine War Helicopter Crash A view of the scene where a helicopter crashed on civil infrastructure in Brovary, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, Jan. 18, 2023. The chief of Ukraine's National Police says a helicopter crash in a Kyiv suburb has killed 16 people, including Ukraine's interior minister and two children. He said nine of those killed were aboard the emergency services helicopter. (AP Photo/Daniel Cole)

