Putin jubler over russisk økonomi: – Ikke så ille som dere fryktet

I en tale tirsdag presenterte Russlands president Vladimir Putin detaljene rundt russisk økonomi. Presidenten hevder at det går langt bedre enn fryktet. Samtidig kommer han med et stikk til Vesten.

Søndag varslet Putin at han hadder planer om å legge fram «tallenes tale» for russisk økonomi gjennom 2022. Eksperter hadde spådd dommedag, og det var ventet at russisk økonomi ville ta en real støyt som følge av krigen i Ukraina, og sanksjonene fra Vesten.

Putin hevder tvert i mot at «den spesielle militæroperasjonen» har resultert i en positiv utvikling.

– Dynamikken er positiv. Alt utvikler seg innen rammene av planen til forsvarsdepartementet og generalstaben, sa Putin til den statskontrollerte TV-kanalen Rossija 1 søndag.

Hyller sine soldater

Samtidig kom han med en tydelig beskjed til russiske styrker i Ukraina.

– Jeg håper våre stridende vil gjøre oss enda mer fornøyd med sine kampresultater.

Tirsdag kveld presenterte Putin detaljene som ligger bak den positive konklusjonen. Ifølge presidenten hadde russiske eksperter spådde den russiske presidenten en nedgang på 10 til 15 prosent, men slik ble det angivelig ikke.

– Russlands bruttonasjonalprodukt falt mellom januar og november, men bare med 2,1 prosent. Enkelte russiske eksperter, jeg snakker ikke om utenlandske eksperter, spådde et fall på mellom 10 og 15 prosent, og noen til og med 20 prosent, forklarte Putin i sin tale fra Novo-Ogaryovo-eiendommen i Moskva tirsdag.

Slik ble det ikke.

– Generelt forventes den årlige nedgangen å være på 2,5 prosent, konkluderer Putin.

Gir Vesten skylden

Til tross for sanksjonspress skal den russiske oljeproduksjonen ha økt med rundt to prosent gjennom 2022, hvor produksjonsvolumet lå på 353 millioner tonn. Samtidig har produksjonen av naturgass gått ned med 11 prosent grunnet eksportstansen til en rekke europeiske land. Her hevder Putin at Vesten har seg selv å takke for gasskrisen landene står overfor.

– Gassprisene har steget betraktelig grunnet vestlige lands handlinger. Som konsekvens har russiske gassprodusenter og eksportører gjort det godt de siste to årene, og betydelig økt pengestrømmen inn til landets totalbudsjett, sier Putin.

For å gjøre opp for eksportmangelen til Europa, har Russland inngått avtaler med en rekke andre land. Deriblant supermakten Kina, samt India og Tykia. Ifølge BBC tar de tre landene nå imot totalt 70 prosent av all russisk råolje som eksporteres ut av landet.

Se Putins tale øverst i saken.