Ukrainas innenriksminister, Denys Monastyrskyj, omkom i helikopterstyrt i Kyiv

NTB

17 personer er døde og 22 er sendt til sykehus etter at et helikopter styrtet i Kyiv-forstaden Brovary. Blant de omkomne er Ukrainas innenriksminister Denys Monastyrskyj.

Også flere andre høytstående tjenestepersoner i innenriksdepartementet omkom, melder Ukrainas nasjonale politisjef Igor Klymenko. Monastyrskyjs viseinnenriksminister Jevhenij Jenin og en statssekretær er blant dem.

Eksplosjon



Ni av de omkomne var om bord helikopteret, som ifølge Klymenko tilhørte nødetatene, nærmere bestemt den statlige redningstjenesten. I tillegg mistet flere personer som befant seg på bakken, livet da helikopteret styrtet.

Vrakrestene fra helikopteret ligger utenfor en brennende bygning, skriver BBC. Helikopteret styrtet i nærheten av en barnehage onsdag morgen, og styrten skal ha ført til en eksplosjon.

To barn er blant de omkomne, og ti barn er sendt til sykehus. Flere ansatte og barn i lokalet ble evakuert.

Det er ikke kjent hva som forårsaket helikopterstyrten. Russland har ikke kommentert hendelsen, og ukrainske myndigheter har ikke sagt noe om russiske angrep i området da helikopteret styrtet.

Videoer spres på sosiale medier

Den første meldingen fra nestlederen for president Volodymyr Zelenskyjs stab gikk ut på at «et luftfartøy har krasjet inn i et sosialt infrastrukturanlegg».

– Vi henter fram informasjon om ofrene og omstendighetene. Nødetatene er allerede på plass, skriver Kyrylo Tymosjenko ved presidentens kontor på meldingstjenesten Telegram.

Videoer delt i sosiale medier viser bilder av en brennende bygning i byen, som ligger i utkanten av Ukrainas hovedstad Kyiv. Det har foreløpig ikke vært mulig å bekrefte denne videoen.

