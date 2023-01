Helikopter styrtet nær barnehage i Kyiv-forstad

NTB

Et helikopter har styrtet nær en barnehage og boligblokk i Kyiv-forstaden Brovary. Det er skadde eller døde på stedet, sier guvernør Oleksij Kuleba.

– Det var barn og ansatte i barnehagen da tragedien skjedde. Alle har nå blitt evakuert. Men det er døde, sier Kuleba ifølge Reuters.

En talsperson for politiet sier at fem personer er skadd og at det er flere døde, ifølge kringkasteren Suspilne.

Det er ikke kjent hva som forårsaket helikopterstyrten eller hvem det tilhørte. Russland har ikke kommentert hendelsen, og ukrainske myndigheter har ikke sagt noe om russiske angrep i området da helikopteret styrtet.

Kyiv-politiet bekrefter ifølge Kyiv Post at det var et helikopter som styrtet.

Den første meldingen fra nestlederen for president Volodymyr Zelenskyjs stab gikk ut på at «et luftfartøy har krasjet inn i et sosialt infrastrukturanlegg».

– Vi henter fram informasjon om ofrene og omstendighetene. Nødetatene er allerede på plass, skriver Kyrylo Tymosjenko ved presidentens kontor på meldingstjenesten Telegram.

Videoer delt i sosiale medier viser bilder av en brennende bygning i byen, som ligger i utkanten av Ukrainas hovedstad Kyiv. Det har foreløpig ikke vært mulig å bekrefte denne videoen.