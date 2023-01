Australia kvitter seg med franske militærhelikoptre

NTB

Det australske forsvaret er ikke fornøyd med sine franskbygde helikoptre. Nå kvitter de seg med dem og kjøper fra amerikanerne i stedet.

Australia har 40 Taipan-helikoptre levert av Airbus. Franske myndigheter har jobbet hardt for at helikopterflåten og kontrakten skulle videreføres, men har altså ikke lyktes.

– Vi har slitt lenge med Taipan-helikoptrene, med tanke på vedlikehold og tilgang på reservedeler. Vi har ikke fått den nødvendige flytiden med dem, sier Australias forsvarsminister Richard Marles.

Han tror flytiden blir bedre med de amerikanske Black Hawk-helikoptrene australierne nå vil satse på.

I 2021 sank forholdet mellom Frankrike og Australia til et bunnivå etter at Australias regjering sa opp en avtale om å kjøpe franske ubåter. Kontrakten var verdt 90 milliarder australske dollar eller rundt 600 milliarder kroner. Konflikten førte til at Frankrike kalte hjem sin ambassadør fra Australia.

De to landene har skværet opp siden den gang, og Marles tror helikopterbyttet ikke vil ødelegge forholdet på nytt.

– Det viktigste er at vi har vært ærlige med franskmennene i håndteringen av denne saken, sier han.