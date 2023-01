Rapport: En av sju kristne i verden blir forfulgt

NTB

360 millioner kristne lever i områder der de blir forfulgt som følge av troen sin, ifølge organisasjonen Open Doors. Det tilsvarer en sjudel av verdens kristne.

– De siste ti årene har det vært en betydelig forverring for verdens kristne, og toppårene 2022/23 er det alvorligste vi noen gang har målt. Dette har på mange måter gått den vestlige verden hus forbi, sier generalsekretær Morten Askeland i Åpne Dører, Open Doors' norske avdeling.

Organisasjonen sier at forfølgelsen av kristne har blitt langt verre de siste ti årene. For ti år siden opplevde kristne i 20 land svært høy eller ekstrem grad av forfølgelse. Nå er tallet 64.

Askeland sier det er flere årsaker til utviklingen.

– Kommunistiske og postkommunistiske stater er igjen blitt mer religionsfiendtlige. Den religiøse nasjonalismen, hvor autoritære stater lener seg på majoritetsreligionen for å få oppslutning, har økt. Og ikke minst skyldes det islamismen og den økte terroren, hvor tyngdepunktet nå har beveget seg til Afrika sør for Sahara, sier han.

Den verste regionen for kristne er Asia, der to av fem opplever å bli forfulgt. Det samme gjelder for en av fem i Afrika og en av femten i Latin-Amerika.

Et lite lyspunkt er at antall kristne som ble drept på grunn av troen sin, minket fra 5.898 registrerte i forrige rapport til 5.261 i den nyeste. Årets liste omfatter tidsrommet fra 1. oktober 2021 til 30. september 2022.