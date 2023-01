Blinken til Beijing i februar – første amerikanske utenriksminister i Kina siden 2018

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken skal besøke Kinas hovedstad Beijing i februar. Han blir dermed den første amerikanske utenriksministeren i Kina siden 2018.

Ingen amerikanske utenriksministre har satt fot i Kina siden Mike Pompeo var der på et kort besøk i oktober 2018.

Kilder opplyste tidligere til nyhetsbyrået AFP at Blinken ankommer Beijing 5. februar, og at han skal ha møter i Kina også 6. februar.

En talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet bekreftet det planlagte besøket tirsdag.

– Kina er glade for utenriksminister Blinkens besøk. Kina og USA kommuniserer nå om de spesifikke detaljene, sa talsmann Wang Wenbin.

Videre sa han at Beijing «håper at USA vil innta et korrekt syn på Kina, jobbe for dialog heller enn konfrontasjon, vinn-vinn framfor nullsumspill».

Washington varslet i november at Blinken ville ta turen til Kina tidlig i 2023, men en dato var ennå ikke spikret.

Blinken skal til Kina for å følge opp diskusjonene mellom Joe Biden og Xi Jinping, opplyste Det hvite hus den gang. De to presidentene møttes på Bali i fjor, og ble enige om å etablere mer hyppig kommunikasjon.

Partene står mot hverandre i flere saker, som Taiwan, menneskerettsspørsmål i Xinjiang-regionen, Russlands invasjon av Ukraina og i økonomiske saker.

Siden har Kina vært rammet av en kraftig smittebølge som følge av at myndighetene opphevet strenge koronatiltak.