Spår tettere russiske bånd til Iran og Nord-Korea: – Et tegn på Russlands desperasjon

Amerikanske tjenestemenn forventer at Russland i økende grad vil lene seg på Iran og Nord-Korea.

Det som skulle bli en rask og effektiv overtakelse av makten i Ukraina, har blitt til et blodig mareritt for den russiske invasjonsstyrken og dens leder president Vladimir Putin. Krigen har snart pågått i elleve måneder, og for å kunne fortsette den må Russland lene seg på de vennene landet har igjen.

Både det amerikanske utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet forventer at Russland vil knytte tettere bånd til Iran og Nord-Korea i jakten på ammunisjon og våpen for å kunne fortsette invasjonen av nabolandet Ukraina.

– Et tegn på Russlands desperasjon

Det amerikanske utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet mener våpenhandel med de to landene tydeliggjør den vanskelige situasjonen Russlands har satt seg i.

– For å være ærlig er det et tegn på Russlands desperasjon at de snur seg til Iran og Nord-Korea, sier det amerikanske forsvarsdepartementets talsmann Colin Kahl til Newsweek.

Han henviser til til rapporter om at Russland har bedt om ammunisjon fra Nord-Korea og droner og ballistiske missiler fra Iran.

På tampen av fjoråret beskyldte USA det koreanske diktaturet for å ha forsynt den beryktede russiske leiesoldathæren Wagner-gruppen med våpen.

Nord-Korea har avvist at landet har sendt ammunisjon til Putin og hans krigsmaskin. Samtidig har Iran kun delvis innrømmet å ha sendt et mindre antall droner til Russland før invasjonens start i februar i fjor.

Irans president Ebrahim Raisi og Russlands president Vladimir Putin i Samarkand, Uzbekistan i september i fjor. Les mer Lukk

Fra Kina til Russland

I årevis har Kina vært å regne som Nord-Koreas nærmeste og eneste allierte. Dette kan imidlertid være i ferd med å endre seg ettersom Vladimir Putin og Kim Jong-Un ifølge amerikansk etterretning i økende grad varmer seg på hverandre i form av våpenhandel, skriver Newsweek.

Den tidligere Sør-koreanske etterretningsoffiseren og nå adjungert professor ved American University i Washington D.C., Jong Eun Lee, mener et tettere forhold kan by på fordeler for både Russland og Nord-Korea.

Vennskapet kan blant annet gi Russland økt militær tilgang til Nord-Koreansk luftrom, påpeker Lee, noe som kan fungere som subtile advarsler til diktaturets erkefiender Sør-Korea og USA.

For å tydeliggjøre og forbedre et samarbeid mener Lee at en militærøvelse mellom de to landene, og kanskje Kina, hadde vært til hjelp.

– Dette vil i betydelig grad fremme Nord-Koreas samarbeid med Russland, sier han til Newsweek.

Omstridt dronehandel

I luftrommet over Ukraina kryr det av iransk-produserte droner som flyr i russisk tjeneste. Særlig selvmordsdronen av typen Shahed-136 har vært i hyppig bruk.

Tidligere har Iran nektet for å ha forsynt Russland med droner, men erkjente senere at droner hadde blitt levert, men at dette skjedde før Putins Russland invaderte Ukraina.

Ifølge Newsweek tilsier flere etterretningsrapporter at Russland har forsøkt å overbevise Iran om å sende ballistiske missiler, men det finnes ingen indikasjoner på at dette har skjedd. Samtidig har det iranske nyhetsbyrået Tasnim hevdet at Iran vil motta russiske jagerfly, luftvern og helikoptre i nær fremtid.