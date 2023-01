Ukraina: 45 drept, 20 fortsatt savnet etter angrepet i Dnipro

Redningsarbeidere rydder vekk restene etter den delen av boligblokka som ble truffet av den russiske raketten. Hvis de savnede blir bekreftet døde, kommer dødstallet til å stige til over 60. Foto: Jevhen Maloletka / AP / NTB

Ukrainske redningsmannskaper har til sammen funnet 45 drepte i ruinene av boligblokken i Dnipro. 20 er fortsatt savnet, men redningsaksjonen er avsluttet.

Ikke siden i fjor vår har så mange sivile blitt drept i ett og samme angrep i Ukraina. I tillegg er 79 personer såret, blant dem 16 barn.

Redningsmannskap har gitt opp å finne overlevende etter at en stor del av boligblokken raste sammen i angrepet lørdag. At så mange fortsatt er savnet, betyr at antall døde kan være langt høyere enn 45.

90 prosent av ruinene er gjennomsøkt, ifølge guvernør Valnetyn Reznitsjenko i Dnipropetrovsk fylke.

Tirsdag formiddag opplyste Kyrylo Tymosjenko, en rådgiver ved presidentens kontor, at enda et dødt barn er funnet i ruinene.

Til sammen er seks barn funnet drept, opplyser president Volodymyr Zelenskyj.

– Svært upresis rakett

Blokka antas å ha blitt truffet av en rakett av typen AS-4, som Nato omtaler som «Kitchen». Den ble skutt fra et bombefly av typen Tupolev Tu-22M, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

Departementet påpeker at raketten er kjent for å være svært upresis når den brukes på denne måten.

– «Kitchen» er åpenbart upresis når den blir brukt mot mål på bakken ettersom radarsystemet har vanskelig for å skille mål i urbane områder fra hverandre, skriver departementet i sin daglige vurdering av krigen på Twitter.

Avviser ansvar

Lignende våpen er blitt brukt i andre angrep som har krevd mange sivile liv i Ukraina, blant annet i Krementsjuk, der minst 18 mennesker ble drept i et angrep mot et kjøpesenter i juni.

Russland har avvist ansvar både for angrepet i Dnipro og i Krementsjuk, som ligger noen mil nordvest for Dnipro.

Det hittil dødeligste angrepet som har rammet sivile i Ukraina-krigen, skjedde 9. april på en togstasjon i byen Kramatorsk øst i landet, der minst 52 mennesker ble drept, ifølge AP og Frontlines gransking.

Forsvarsdepartementet i London mener at bruken av upresise våpen viser at Russland har store problemer med sine langdistanseangrep.

Russerne har både problemer med å identifisere mål og skaffe seg rask og pålitelig informasjon om hva slags skader angrepene forårsaker, skriver departementet.