Verdens eldste kjente person er død

NTB

Den franske nonnen Lucile Randon, som siden april i fjor har vært kjent som verdens eldste person, er død, opplyser hennes talsmann. Hun ble 118 år gammel.

Randon, som også var kjent som søster André, ble født i Sør-Frankrike 11. februar 1904.

Den romersk-katolske nonnen tok over tittelen som verdens verifisert eldste person 19. april 2022, da japanske Kane Tanaka døde, 119 år gammel.

Randon var også den eldste kjente overlevende etter covid-19-pandemien, ifølge The New York Times. Hun testet positivt for korona en måned før hun fylte 117 år.

Hun jobbet blant annet som lærer og guvernante før hun pensjonerte seg. Siden 2009 har hun bodd på et sykehjem i Toulon i Frankrike.

Saken oppdateres