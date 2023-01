Londons politisjef varsler flere hundre oppsigelser etter overgrepssak

NTB

Rundt 800 politibetjenter etterforskes etter over 1.000 påstander om seksuelle overgrep og familievold, ifølge politisjefen i London.

Mandag erkjente politimannen David Carrick straffskyld for 24 voldtekter og 25 andre sedelighetslovbrudd over en 16-årsperiode fram til september 2020. I tillegg har en rekke andre sedelighetssaker ført til mistillit blant befolkningen i London.

– Jeg har titusenvis av fantastiske menn og kvinner, men jeg har hundrevis som ikke burde være her, sier politisjef Mark Rowley til BBC.

Rowley ble hentet inn til jobben for fire måneder siden. Til kanalen sier han at de har begynt å etterforske rundt 800 politibetjenter i forbindelse med over 1.000 påstander om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

– Vi vurderer hver eneste ansatte systematisk, sier Rowley.

En uavhengig gjennomgang av politiet i den britiske hovedstaden slo i oktober fast at det er nødvendig med en «radikal reform» av hvordan styrken håndterer anklagene mot flere hundre ansatte om kritikkverdig oppførsel. Rapporten har avdekket at en rekke påstander om seksuell mishandling, kvinnehat, rasisme og homofobi ikke har blitt håndtert på riktig måte.

Innenriksminister Suella Braverman er fornøyd med London-politiets initiativ.

– Det er fortsatt et stykke igjen for å sikre at tilliten er styrket, men det er viktig at London-politiet og andre politistyrker dobler innsatsen for å kvitte seg med korrupte betjenter. På kort sikt kan det bety at flere sjokkerende saker blir avdekket, sa Braverman i Parlamentet.