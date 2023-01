Putin og Kreml tar oppgjør med Wagner-sjefen

Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin, kjent som «Putins kokk», hevdet nylig at hans paramilitære soldater har all æren for å ha gjenerobret byen Soldar. Nå setter Kreml, med Putin i spissen, ned foten.

Det var 11. januar at sjefen for den russiske paramilitære gruppen Wagner gikk ut og erklærte byen Soledar, som ligger i Donetsk i Ukraina, gjenerobret. En seier Wagner-sjefen hevder er vunnet takket være hans leiesoldater, ikke den russiske hæren. Putin hevder på sin side at de offisielle russiske soldatene skal ha æren.

Nå beskylder Jevgenij Prigozjin Putin for å stjele seieren.

– De forsøker konstant å stjele seire fra Wagner PMC og undergraver leiesoldatenes bragder, sier Prigozjin i en uttalelse på den krypterte tjenesten Telegram.

Wagner-sjefen presiserer ikke hvilke seire han sikter til.

ISW: Putin med maktdemonstrasjon

Kreml hevdet fredag at offisielle russiske styrker skal ha gjenerobret saltgruvebyen Soledar, uten å nevne Wagner-leiesoldatene.

Nå hevder tankesmia Institute for the Study of War at Kreml forsøker å kuppe Prigozjins voksende makt ved å ta ytterligere kontroll over informasjonsspredningen i Russland, og samtidig statuere at selv om Prigozjin regjererer på meldingstjenesten Telegram, så er det Putin som har kontroll på russisk media, skriver ISW.

Putin får solid drahjelp fra Kreml-talsmann Dmitrij Peskov, som tar et oppgjør med interne og eksterne trøbbelmakere. Mandag gikk Peskov ut og hevdet at ryktene om splid mellom Kreml og Prigozjin kun er «et resultat av informasjonsmanipulering», hvor han understreker at selv om de fleste slike forsøk på å manipulere informasjonen kommer fra «Russlands fiender», så har Kreml også «venner» som oppfører seg på lignende vis.

– I all konflikt vil det oppstå forsøk på å manipulere og vri på informasjonen, og ofte kommer dette fra våre motstandere, men ikke alltid. Av og til oppfører våre venner seg slik at de blir en hjelpende hånd for våre fiender, skal Peskov ha sagt, ifølge Reuters.

Putins talsmann Dmitrij Peskov avbildet sammen med Vladimir Putin, utenriksminister Sergei Lavrov og Putins utenriksrådgiver Yuri Ushakov.

Wagner-sjefen vag i sitt svar

Prigozjin responderte på Peskovs uttalelser ved å understreke at han ikke har noe grunn til å ikke stole på Peskov og hans intensjoner. «Putins kokk» valgte å ikke kommentere ryktene om splid ytterligere, noe ISW hevder er en bevisst taktikk.

«Prigozjin kunne enkelt ha benektet at det pågår noe form for splid mellom Kreml og Wagner-gruppen. I stedet velger han å fortsette med sin bevisste taktikk med vage uttalelser som i ytterste konsekvens undergraver tilliten til Kreml og det russiske forsvarsdepartementet» skriver ISW.

Men hva har Wagner-gruppen og dens leder å vinne på svekket tillit den russiske hæren?

Jo mindre tillit det russiske folk og potensielle investorer har til Putins hær, jo mer vil de kunne legge sin lit i Wagner-gruppen og dens leder, Prigozjin.

I dag er han kjent som «Putins kokk», men dersom Putin skulle tre av eller på andre måter forlate sin post som landets president, har Prigozjin blitt løftet fram som en potensiell arvtaker. Dette gir Prigozjin gode insentiver til å påpeke og understreke egne seire i Ukraina, selv om hans leiesoldater kjemper på vegne av Russland.

