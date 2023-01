Mistet jobben, men later som ingenting: – Jeg tør ikke fortelle kona

Hver morgen tar mannen på seg arbeidsklærne og går ut døra. Kona aner ikke at han ikke har en jobb å gå til. Les mer Lukk

Arbeidsledigheten øker i Hongkong, men for mange er det knyttet stor skam å innrømme at man ikke har en jobb å gå til. For enkelte har det gått så langt at de holder situasjonen skjult for familien.