Russland vil gjøre store endringer i de militære styrkene fram til 2026

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu. Arkivfoto: Det russiske forsvarsdepartementet via AP / NTB

NTB

Russlands militære styrker skal gjennom store forandringer fra 2023 til 2026, inkludert administrativt og i sammensetningen, melder landets forsvarsminister.

Endringene vil skje i forbindelse med at Russland planlegger å øke antallet militært personell til 1,5 millioner, sier forsvarsdepartementet i en uttalelse.

– Ved å styrke de viktigste strukturelle delene av de væpnede styrkene er det mulig å garantere sikkerheten og beskytte flere deler og kritisk infrastruktur i Russland, sier forsvarsminister Sergej Sjojgu i uttalelsen.

Omstruktureringen og styrkingen av militæret skal gjelde både sjøforsvaret, luftstyrkene og de strategiske styrkene, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Samme dag meldte departementet at Sjojgu har besøkt og inspirert et hovedkvarter for de russiske styrkene i Ukraina.

Sjojgu møtte hovedkvarterets øverstkommanderende

Sjojgu ble orientert om situasjonen der fra hovedkvarterets øverstkommanderende, i tillegg til å motta rapporter fra andre militærledere om framgangen i kampoppdragene, heter det i en uttalelse fra forsvarsdepartementet.

Det er ikke kjent hvilket av hovedkvarterene Sjojgu besøkte.

En video fra forsvarsdepartementet viser Sjojgus møter med militærlederne, i tillegg til at han deler ut ærespriser til soldater.

I desember besøkte Sjojgu fronten i Ukraina ved to anledninger.