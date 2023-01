Ekspert om Wagner-avhopperen: – Veldig vanskelig å flykte fra Wagner-gruppen

Den danske militæranalytikeren Niklas Rendbo Møller har spesialisert seg på Wagner-gruppen. Han mener den påståtte Wagner-avhopperen Andrej Medvedevs historie er oppsiktsvekkende.

Han omtaler nyheten om Medvedevs dramatiske flukt over grensen til Norge for å søke asyl som dramatisk.

Til danske Ekstra Bladet bemerker han seg spesielt over at Medvedev ikke passer den tradisjonelle beskrivelsen av leiesoldat-gruppen Wagner.

– Han ser ut som en kjekk kar. Han er 26 år og langt hjemmefra. De fleste andre Wagner-avhoppere har vært noen harde veterantyper som har passet mer til stereotypen på gruppen, sier Rendbo Møller til avisen.

Han mener det er påfallende at en så tilsynelatende uskyldig fyr ønsker å skrive seg opp for leiesoldat-gruppen.

– Det viser noe om at Wagner i Russland har skapt et bilde av at man er en del av en viktig spesialgruppe som kjempet for en god sak, sier den danske eksperten, som tidligere forsket ved Forsvarsakademiet.

Ga flere intervjuer til varsler-nettsted

Det var fredag at Medvedev ble pågrepet av politiet i Pasvikdalen. Han hadde en fire måneder lang kontrakt med Wagner-gruppen fra 6. juli i fjor, ifølge den russiske menneskerettsorganisasjonen Gulagu.net. Han skal ha rømt da denne utløp, og han har fortalt om en dramatisk flukt før han til slutt endte opp i Norge.

Medvedev har gitt flere videointervjuer til Gulagu.net. Ifølge eksperten styrker dette hans troverdighet.

– Det er Vladimir Psetsjkin som styrer Gulagu.net. Det er et slags varsler-nettsted. Mange av oss vestlige observatører, som kikker på den lysskye delene av det russiske samfunnet, får våre beste kilder fra Gulagu.net. Så det faktum at han har intervju me andrej Medvedev gjør det verdifullt i seg selv, påpeker han.

Kobles til drap på avhopper

Han mener det mest oppsiktsvekkende med saken er hvor dramatisk den fremstår. Både flukten over isen til Norge, der han skal ha blitt forfulgt og beskutt av grensevakter. Men også at han kobles til Wagner-soldaten Jevgenij Nuzhin, som i fjor ble drept med slegge på video, da han forsøkte å hoppe av.

– Andrej Medvedev var leder for Jevgenij Nuzhin. Han var ikke med på å drepe ham, men prøvde tvert imot å hjelpe ham med å flykte, sier eksperten.

Han hevder Wagner-gruppen godt vet at mange innad i gruppen ønsker å flykte, men at organisasjonen er gjennomsyret av trusler, vold og psykisk terror for å holde på troppene.

Han mener Medvedev kan sitte på viktig informasjon for vestlig etterretning om Wagner-gruppen og sette en kontekst til informasjonen man allerede sitter på.

Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin ved graven til en av de russiske leiesoldatene som er drept i Ukraina. Foto: AP / NTB

Wagner-gruppen: Han er svært farlig

– Andrej Medvedev har overhodet ikke norsk statsborgerskap eller noen tidligere tilknytning til Norge, meg bekjent, sier advokaten hans, Brynjulf Risnes. Foto: Berit Roald / NTB

En representant for Wagner-gruppen skriver i en melding til Aftenposten at de mener å sitte på materiale som beviser at Andrej Medvedev var en del av en norsk bataljon, har norsk statsborgerskap og har mishandlet fanger.

– Vær forsiktig, han er svært farlig, skriver gruppen.

Medvedevs advokat, Brynjulf Risnes, ønsker ikke å kommentere påstandene, men avviser likevel Medvedevs tilknytning til Norge.

– Han har overhodet ikke norsk statsborgerskap eller noen tidligere tilknytning til Norge, meg bekjent. Dette høres ut som en merkelig bortforklaring, sier Risnes til NRK.

Frykter å bli sendt tilbake

Medvedev søker nå asyl i Norge. Risnes sier til Dagbladet at klienten frykter å bli sendt tilbake til Russland.

– Han regner det som en sikker død å bli sendt tilbake. Det er vanskelig å si hvor sikkert det er, men han mener det er en betydelig risiko for represalier, sier Risnes.

Hvor mange fra Wagner-gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Ifølge britisk etterretning har rundt 1000 soldater fra Wagner-gruppen kriget i Ukraina, mens andre eksperter mener det er snakk om over 20.000 personer – mange av dem rekruttert fra russiske fengsler.

Jevgenij Prigotsjin, sjef for leiesoldatene i den russiske Wagner-gruppen, hevdet nylig at 67 nordmenn er vervet i den private hæren. PST har imidlertid uttalt at antallet er langt lavere.